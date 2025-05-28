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Україна все ще сподівається отримати німецькі ракети Taurus - Зеленський

Київ • УНН

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Зеленський наголосив на потребі в ракетах Taurus. Мерц заявив про закупівлю українських далекобійних систем без обмежень по РФ та зусилля проти Nord Stream-2.

Україна все ще сподівається отримати німецькі ракети Taurus - Зеленський

Україна все ще сподівається на постачання Німеччиною зброї далекої дії, зокрема крилаті ракет Taurus. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на спільній з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем прес-конференції в Берліні, повідомляє УНН.

Деталі

Звичайно, вони нам потрібні, звичайно, ми обговоримо це питання

 - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи все ще потрібні українським військовим крилаті ракети Taurus німецького виробництва.

Зі свого боку, Мерц сказав, що Німеччина та Україна прагнуть спільно виробляти зброю далекої дії, але відмовився уточнювати, чи дозволить він поставки ракет Taurus до Києва. Його попередник Олаф Шольц неодноразово відхиляв цю вимогу.

Доповнення

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц повідомив, що міністри оборони Німеччини та України підпишуть заяву про придбання далекобійних систем українського виробництва. В України не буде обмежень щодо їх застосування по цілях на російській території.

Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина зробить все можливе, щоб газопровід Nord Stream-2 не запрацював. Також буде посилено тиск на росію для послаблення її воєнної машини.

В Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрілися у Берліні. Темами переговорів є оборонна підтримка України, у тому числі ППО, снаряди, виробництво зброї в Україні та співпраця ОПК двох країн, а також санкції проти рф.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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