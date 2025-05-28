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Україна та Німеччина укладуть угоду про закупівлю далекобійних систем українського виробництва - Мерц

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Міністри оборони обох країн підпишуть угоду про придбання українських далекобійних систем. Україна зможе використовувати їх без обмежень по цілях на території рф.

Україна та Німеччина укладуть угоду про закупівлю далекобійних систем українського виробництва - Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц повідомив, що міністри оборони Німеччини та України підпишуть заяву про придбання далекобійних систем українського виробництва. В України не буде обмежень щодо їх застосування по цілях на російській території, повідомив Мерц під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН.

Міністри оборони Німеччини та України сьогодні підпишуть заяву про намір про придбання далекобійних систем українського виробництва 

- сказав Мерц.

Німецький лідер також нагадав, що Україні буде дозволено задіювати далекобійну зброю, щоб вражати ворожі цілі за межами нашої держави.

І не буде обмежень від далекобійної зброї. Україна зможе належним чином себе захисщати, а також вражати ворожі цілі поза українською територією 

- наголосив канцлер.

Також Мерц повідомив прочаток нової форми військово-промислової співпраці між двома країнами.

Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже великий потенціал 

- підкреслив Мерц.

Доповнення

Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина зробить все можливе, щоб газопровід Nord Stream-2 не запрацював. Також буде посилено тиск на росію для послаблення її воєнної машини.

В Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрілися у Берліні. Темами переговорів є оборонна підтримка України, у тому числі ППО, снаряди, виробництво зброї в Україні та співпраця ОПК двох країн, а також санкції проти рф.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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