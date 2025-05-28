Украина и Германия заключат соглашение о закупке дальнобойных систем украинского производства – Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что министры обороны Германии и Украины подпишут заявление о приобретении дальнобойных систем украинского производства. У Украины не будет ограничений по их применению по целям на российской территории, сообщил Мерц во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

Министры обороны Германии и Украины сегодня подпишут заявление о намерении о приобретении дальнобойных систем украинского производства - сказал Мерц.

Немецкий лидер также напомнил, что Украине будет разрешено задействовать дальнобойное оружие, чтобы поражать вражеские цели за пределами нашего государства.

И не будет ограничений от дальнобойного оружия. Украина сможет должным образом себя защищать, а также поражать вражеские цели вне украинской территории - подчеркнул канцлер.

Также Мерц сообщил о начале новой формы военно-промышленного сотрудничества между двумя странами.

Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами, которая имеет очень большой потенциал - подчеркнул Мерц.

Дополнение

Фридрих Мерц заявил, что Германия сделает все возможное, чтобы газопровод Nord Stream-2 не заработал. Также будет усилено давление на россию для ослабления ее военной машины.

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц встретились в Берлине. Темами переговоров являются оборонная поддержка Украины, в том числе ПВО, снаряды, производство оружия в Украине и сотрудничество ОПК двух стран, а также санкции против рф.