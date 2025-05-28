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Німеччина зробить все можливе, щоб Nord Stream-2 не запрацював - Мерц

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина зробить все можливе, щоб газопровід Nord Stream-2 не запрацював. Також буде посилено тиск на росію для послаблення її воєнної машини.

Німеччина зробить все можливе, щоб Nord Stream-2 не запрацював - Мерц

Німеччина зробить все можливе, щоб газопровід Nord Stream-2 не запрацював. Також буде посилено тиск на росію, щоб послабити її воєнну машину, заявив Мерц під час спільної з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Берліні, повідомляє УНН.

Деталі

Я говорю від імені Німеччини: ми зробимо все, щоб Nord Stream-2 не запрацював

- повідомив Мерц.

Він також додав, що Німеччина буде посилювати тиск на росію, щоб послабити її воєнну машину та піти шляхом переговорів.

Ми будемо посилювати тиск на росію. Ми це робимо для того, щоб послабити воєнну машину москви. Ми робимо це для того, щоб прокласти шлях до перемовин

- наголосив канцлер.

Доповнення

В Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зібралися на зустріч з у Берліні, темами переговорів є оборонна підтримка України, у тому числі ППО, снаряди, виробництво зброї в Україні та співпраця ОПК двох країн, а також санкції проти рф.

Володимир Зеленський зустрівся з Фрідріхом Мерцем у Берліні. Відбулася офіційна церемонія зустрічі з делегаціями та оркестром, який виконав гімни обох країн.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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