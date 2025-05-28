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Германия сделает все возможное, чтобы Nord Stream-2 не заработал - Мерц

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Фридрих Мерц заявил, что Германия сделает все возможное, чтобы газопровод Nord Stream-2 не заработал. Также будет усилено давление на россию для ослабления ее военной машины.

Германия сделает все возможное, чтобы Nord Stream-2 не заработал - Мерц

Германия сделает все возможное, чтобы газопровод Nord Stream-2 не заработал. Также будет усилено давление на россию, чтобы ослабить ее военную машину, заявил Мерц во время совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине, сообщает УНН.

Детали

Я говорю от имени Германии: мы сделаем все, чтобы Nord Stream-2 не заработал

- сообщил Мерц.

Он также добавил, что Германия будет усиливать давление на россию, чтобы ослабить ее военную машину и пойти по пути переговоров.

Мы будем усиливать давление на россию. Мы это делаем для того, чтобы ослабить военную машину москвы. Мы делаем это для того, чтобы проложить путь к переговорам

- подчеркнул канцлер.

Дополнение

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц собрались на встречу в Берлине, темами переговоров являются оборонная поддержка Украины, в том числе ПВО, снаряды, производство оружия в Украине и сотрудничество ОПК двух стран, а также санкции против рф.

Владимир Зеленский встретился с Фридрихом Мерцем в Берлине. Состоялась официальная церемония встречи с делегациями и оркестром, который исполнил гимны обеих стран.

Павел Зинченко

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