Украина все еще надеется получить немецкие ракеты Taurus - Зеленский

Украина все еще надеется на поставки Германией оружия дальнего действия, в частности крылатых ракет Taurus. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пресс-конференции в Берлине, сообщает УНН.

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Конечно, они нам нужны, конечно, мы обсудим этот вопрос - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, все ли еще нужны украинским военным крылатые ракеты Taurus немецкого производства.

Со своей стороны, Мерц сказал, что Германия и Украина стремятся совместно производить оружие дальнего действия, но отказался уточнять, позволит ли он поставки ракет Taurus в Киев. Его предшественник Олаф Шольц неоднократно отклонял это требование.

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что министры обороны Германии и Украины подпишут заявление о приобретении дальнобойных систем украинского производства. У Украины не будет ограничений по их применению по целям на российской территории.

Фридрих Мерц заявил, что Германия сделает все возможное, чтобы газопровод Nord Stream-2 не заработал. Также будет усилено давление на россию для ослабления ее военной машины.

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц встретились в Берлине. Темами переговоров являются оборонная поддержка Украины, в том числе ПВО, снаряды, производство оружия в Украине и сотрудничество ОПК двух стран, а также санкции против рф.