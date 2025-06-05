Расстроен войной между россией и Украиной: что сказал Трамп во время встречи с Мерцом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о печали из-за событий между россией и Украиной во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Трамп заверил в поддержке Украины.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему грустно из-за того, что происходит между россией и Украиной. Об этом он заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает УНН.
Детали
Немецкий канцлер поблагодарил президента США за теплый прием в Белом доме и отметил, что между двумя странами есть хорошая основа для сотрудничества.
В то же время Трамп заявил, что у него будут отличные отношения с Германией.
Обращаясь к теме войны в Украине, Трамп отметил: ему "грустно" из-за того, что происходит с россией и Украиной.
Напомним
Первая личная встреча Трампа и Мерца состоялась на фоне обсуждения важных международных вопросов, в частности, российско-украинской войны.
Также Трамп заверил в поддержке Украины, но подчеркнул важность прекращения войны