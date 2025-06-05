Расстроен войной между россией и Украиной: что сказал Трамп во время встречи с Мерцом

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему грустно из-за того, что происходит между россией и Украиной. Об этом он заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает УНН.

Детали

Немецкий канцлер поблагодарил президента США за теплый прием в Белом доме и отметил, что между двумя странами есть хорошая основа для сотрудничества.

В то же время Трамп заявил, что у него будут отличные отношения с Германией.

Обращаясь к теме войны в Украине, Трамп отметил: ему "грустно" из-за того, что происходит с россией и Украиной.

Напомним

Первая личная встреча Трампа и Мерца состоялась на фоне обсуждения важных международных вопросов, в частности, российско-украинской войны.

Также Трамп заверил в поддержке Украины, но подчеркнул важность прекращения войны