В Белом доме обсуждают прекращение поддержки Киева: Трамп возмущен ударами Украины по аэродромах рф
Киев • УНН
Трамп выразил недовольство ударами Украины по российским аэродромам. Он назвал Зеленского "горячей головой", что может привести к Третьей мировой войне.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возмущен решением Украины нанести удары по российским военным аэродромам стратегической авиации. В Белом доме эта атака вызвала гнев и спровоцировала новую волну дискуссий о целесообразности дальнейшей поддержки Киева. Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на трех чиновников администрации и внешнего советника Белого дома, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Дональд Трамп в частных разговорах с советниками выразил глубокое недовольство тем, что Украина пошла на такой шаг без согласования с Соединенными Штатами.
По словам источников, после украинской атаки разгорелась новая волна обсуждений о целесообразности дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву. У Трампа снова активизировалось личное недовольство Зеленским – президент США назвал его "горячей головой", которая, по его мнению, может толкнуть мир к Третьей мировой войне.
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На этой неделе Трамп частно поддержал точку зрения правых, критикуя Зеленского за то, что тот якобы выставлял себя напоказ после ударов беспилотников; по словам советника, Трамп был поражен смелостью ударов, но считает, что Зеленский должен был бы сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.
Напомним
Дональд Трамп заявил, что возможно лучше дать Украине и россии "побороться некоторое время", прежде чем вмешиваться. Он сравнил ситуацию с попыткой разнять детей.
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