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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
5 июня, 16:58 • 29169 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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В Белом доме обсуждают прекращение поддержки Киева: Трамп возмущен ударами Украины по аэродромах рф

Киев • УНН

 • 1444 просмотра

Трамп выразил недовольство ударами Украины по российским аэродромам. Он назвал Зеленского "горячей головой", что может привести к Третьей мировой войне.

В Белом доме обсуждают прекращение поддержки Киева: Трамп возмущен ударами Украины по аэродромах рф

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возмущен решением Украины нанести удары по российским военным аэродромам стратегической авиации. В Белом доме эта атака вызвала гнев и спровоцировала новую волну дискуссий о целесообразности дальнейшей поддержки Киева. Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на трех чиновников администрации и внешнего советника Белого дома, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Дональд Трамп в частных разговорах с советниками выразил глубокое недовольство тем, что Украина пошла на такой шаг без согласования с Соединенными Штатами.

По словам источников, после украинской атаки разгорелась новая волна обсуждений о целесообразности дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву. У Трампа снова активизировалось личное недовольство Зеленским – президент США назвал его "горячей головой", которая, по его мнению, может толкнуть мир к Третьей мировой войне.

Зеленский не предупредил президента США, что собирается нанести удары вглубь по стратегическим силам России, что приведет к быстрой эскалации конфликта, за день до встречи в Турции?

- заявил бывший стратег Трампа Стив Бэннон.

На этой неделе Трамп частно поддержал точку зрения правых, критикуя Зеленского за то, что тот якобы выставлял себя напоказ после ударов беспилотников; по словам советника, Трамп был поражен смелостью ударов, но считает, что Зеленский должен был бы сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что возможно лучше дать Украине и россии "побороться некоторое время", прежде чем вмешиваться. Он сравнил ситуацию с попыткой разнять детей.

Расстроен войной между россией и Украиной: что сказал Трамп во время встречи с Мерцом05.06.25, 18:55 • 2550 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Белый дом
Дональд Трамп
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев
Brent Oil
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