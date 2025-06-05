Можливо краще дати "поборотися деякий час"? Трамп порівняв війну України та рф з "дитячою бійкою"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що можливо краще дати Україні та росії "поборотися деякий час", перш ніж втручатися. Він порівняв ситуацію зі спробою розборонити дітей.
Президент США Дональд Трамп назвав протистояння України та рф "дитячою бійкою" і припустив, що можливо краще дозволити країнам поборотися деякий час, перж ніж втручатися, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Трамп під час брифінгу у Білому домі припустив, що, можливо, краще дозволити росії та Україні "поборотися деякий час", перш ніж втручатися.
Назвавши війну "кривавою банею", Трамп зробив цю пропозицію, порівнявши втручання зі спробою розборонити дітей, які б'ються: "можливо, вам доведеться продовжувати боротьбу".
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"Ви бачите це в хокеї, ви бачите це в спорті", – сказав Трамп. "Відпустіть їх на пару секунд".
Але Трамп визнав, що "це, ймовірно, буде не дуже приємно".
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Додамо
Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі запевнив у підтримці України.