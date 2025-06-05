Можливо краще дати "поборотися деякий час"? Трамп порівняв війну України та рф з "дитячою бійкою"

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
16:58 • 6988 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
14:42 • 22146 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
14:25 • 35698 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
12:51 • 41109 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
5 червня, 11:49 • 51853 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

5 червня, 11:02 • 51867 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
5 червня, 08:39 • 83790 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

5 червня, 08:35 • 61482 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

5 червня, 06:46 • 48278 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 67438 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.2м/с
56%
750мм
Популярнi новини

Рада перейменувала 328 населених пунктів у межах дерусифікації

5 червня, 08:48 • 27876 перегляди

До Коаліції РЕБ приєдналися ще п’ять країн - Міноборони України

5 червня, 08:57 • 67461 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 86441 перегляди

Україна відреагувала на рішення Польщі щодо “геноциду ОУН і УПА": суперечить добросусідству

5 червня, 11:48 • 23926 перегляди

"Це не лише пряники": Сенат США готує нищівні санкції проти росії через дії путіна в Україні

13:20 • 59649 перегляди
Публікації

Замість зниження цін - зростання прибутків виробників: три місяці без маркетингу на фармринку

15:55 • 22196 перегляди

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 116606 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 128475 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 187753 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 227770 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Зеленський Володимир Олександрович

Фрідріх Мерц

Умєров Рустем Енверович

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Білий дім

Туреччина

Сполучені Штати Америки

Китайська Народна Республіка

Реклама
УНН Lite

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 86599 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 61906 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 106846 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 332377 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 174163 перегляди
Актуальне

Ґардіан

Шахед-136

Facebook

МіГ-29

Т-72

Можливо краще дати "поборотися деякий час"? Трамп порівняв війну України та рф з "дитячою бійкою"

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Дональд Трамп заявив, що можливо краще дати Україні та росії "поборотися деякий час", перш ніж втручатися. Він порівняв ситуацію зі спробою розборонити дітей.

Можливо краще дати "поборотися деякий час"? Трамп порівняв війну України та рф з "дитячою бійкою"

Президент США Дональд Трамп назвав протистояння України та рф "дитячою бійкою" і припустив, що можливо краще дозволити країнам поборотися деякий час, перж ніж втручатися, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Трамп під час брифінгу у Білому домі припустив, що, можливо, краще дозволити росії та Україні "поборотися деякий час", перш ніж втручатися.

Назвавши війну "кривавою банею", Трамп зробив цю пропозицію, порівнявши втручання зі спробою розборонити дітей, які б'ються: "можливо, вам доведеться продовжувати боротьбу".

Трамп зауважив, що реакція путіна на атаку на аеродроми "буде не дуже приємною"05.06.25, 19:34 • 1360 переглядiв

"Ви бачите це в хокеї, ви бачите це в спорті", – сказав Трамп. "Відпустіть їх на пару секунд".

Але Трамп визнав, що "це, ймовірно, буде не дуже приємно".

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні05.06.25, 19:58 • 6660 переглядiв

Додамо

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі запевнив у підтримці України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Білий дім
Дональд Трамп
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9