Возможно, лучше дать "побороться некоторое время"? Трамп сравнил войну Украины и рф с "детской дракой"
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что, возможно, лучше дать Украине и России "побороться некоторое время", прежде чем вмешиваться. Он сравнил ситуацию с попыткой разнять детей.
Президент США Дональд Трамп назвал противостояние Украины и рф "детской дракой" и предположил, что, возможно, лучше позволить странам побороться некоторое время, прежде чем вмешиваться, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Трамп во время брифинга в Белом доме предположил, что, возможно, лучше позволить россии и Украине "побороться некоторое время", прежде чем вмешиваться.
Назвав войну "кровавой баней", Трамп сделал это предложение, сравнив вмешательство с попыткой разнять дерущихся детей: "возможно, вам придется продолжать борьбу".
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"Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте", – сказал Трамп. "Отпустите их на пару секунд".
Но Трамп признал, что "это, вероятно, будет не очень приятно".
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Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заверил в поддержке Украины.