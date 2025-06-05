Возможно, лучше дать "побороться некоторое время"? Трамп сравнил войну Украины и рф с "детской дракой"

Президент США Дональд Трамп назвал противостояние Украины и рф "детской дракой" и предположил, что, возможно, лучше позволить странам побороться некоторое время, прежде чем вмешиваться, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Трамп во время брифинга в Белом доме предположил, что, возможно, лучше позволить россии и Украине "побороться некоторое время", прежде чем вмешиваться.

Назвав войну "кровавой баней", Трамп сделал это предложение, сравнив вмешательство с попыткой разнять дерущихся детей: "возможно, вам придется продолжать борьбу".

Трамп заметил, что реакция путина на атаку на аэродромы "будет не очень приятной"

"Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте", – сказал Трамп. "Отпустите их на пару секунд".

Но Трамп признал, что "это, вероятно, будет не очень приятно".

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Добавим

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заверил в поддержке Украины.