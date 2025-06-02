Соратник Президента США сенатор Грем домагається запровадження нових санкцій проти рф до саміту G7

Американський сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія) заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти Росії до початку саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

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Як пише видання, у спільній заяві з демократом Річардом Блюменталем сенатори наголосили, що нові санкції мають бути ухвалені до середини червня, щоб надіслати чіткий сигнал Китаю та іншим країнам, які допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження.

До саміту G7 ми сподіваємося запровадити санкції у координації з Європою, щоб надіслати однозначний сигнал Китаю - заявили сенатори після переговорів у Парижі з французькими урядовцями.

Вони зазначили, що їхній законопроєкт про санкції проти Росії, який передбачає запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із країн, що купують російські енергоносії, вже підтримали 82 сенатори.

Росія без розбору вбиває чоловіків, жінок та дітей. Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася – змусьте Китай допомогти її припинити - написав Грем у соцмережі Х.

Поки що не ясно, чи підтримає Трамп, який виступає за припинення вогню між Росією та Україною, посилення санкційного тиску. Водночас останнім часом Трамп висловлює все більше розчарування російським диктатором Володимиром Путіним.

Також сенатори провели телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Ми запевнили президента Макрона, що Путін імітує готовність до миру, але насправді готується до нового наступу наприкінці літа або на початку осені", - наголосили Грем і Блюменталь.

Нагадаємо

Під час зустрічі з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що росія намагається зробити з дипломатії посміховисько, прикриваючись перемовинами, та наголосив на необхідності тиску на рф, зокрема санкціями.

Сенат США вже цього тижня розпочне просування законопроєкту про санкції проти росії. Ліндсі Грем наголосив, що США сильно вдарять по путіну санкціями, а на товари з Китаю буде накладено 500% мита.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи підтримає законопроєкт щодо посилення санкцій проти росії. Проте він сказав, що гляне на нього.

Сенатор Грем: Якщо ви хочете, щоб війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити