Трамп заявив, що не знає, чи підтримає законопроєкт щодо посилення санкцій проти рф
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що поки не вирішив, чи підтримає законопроєкт про посилення санкцій проти рф. Він пообіцяв розглянути його детально.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи підтримає законопроєкт щодо посилення санкцій проти росії. Проте він сказав, що гляне на нього. Про це він повідомив журналістам на об’єднаній базі Ендрюс у Меріленді, передає УНН.
Деталі
На запитання, чи підтримує він законопроєкт сенатора Ліндсі Грема щодо введення санкцій проти рф, Трамп відповів: "Не знаю, потрібно його бачити. Я гляну на нього".
Трамп не вводить санкції проти росії, сподіваючись на угоду щодо України28.05.25, 21:07 • 3044 перегляди
Доповнення
30 травня американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що очікує, що наступного тижня Сенат США почне просувати законопроєкт про санкції проти росії.
На початку травня сенатор-республіканець Грем заявив, що має підтримку 72 колег щодо законопроєкту, який запровадить нові "нищівні" санкції проти росії та мита для країн, які купують її нафту, газ та інші ключові продукти, якщо російський диктатор володимир путін не почне серйозних переговорів про припинення війни в Україні.
Сенатор Річард Блюменталь заявив, що США можуть запровадити мита у 500% для країн, які купують російську нафту, бензин чи нафтохімію. Зокрема, це стосується Індії та Китаю.
28 травня Трамп заявляв, що протягом двох тижнів дасть оцінку тому, чи намагається президент росії володимир путін впливати на Сполучені Штати в контексті війни в Україні. Він також висловив розчарування через нещодавні російські атаки на українські міста, які відбуваються "посеред того, що можна назвати переговорами".