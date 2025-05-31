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Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций против рф

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Дональд Трамп заявил, что пока не решил, поддержит ли законопроект об усилении санкций против рф. Он пообещал рассмотреть его подробно.

Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций против рф

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций против россии. Однако он сказал, что взглянет на него. Об этом он сообщил журналистам на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, передает УНН.

Детали

На вопрос, поддерживает ли он законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций против рф, Трамп ответил: "Не знаю, нужно его видеть. Я взгляну на него".

Трамп не вводит санкции против россии, надеясь на сделку по Украине28.05.25, 21:07 • 3044 просмотра

Дополнение

30 мая американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что ожидает, что на следующей неделе Сенат США начнет продвигать законопроект о санкциях против россии.

В начале мая сенатор-республиканец Грэм заявил, что имеет поддержку 72 коллег по законопроекту, который введет новые "сокрушительные" санкции против россии и пошлины для стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые продукты, если российский диктатор владимир путин не начнет серьезных переговоров о прекращении войны в Украине.

Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что США могут ввести пошлины в 500% для стран, покупающих российскую нефть, бензин или нефтехимию. В частности, это касается Индии и Китая.

28 мая Трамп заявлял, что в течение двух недель даст оценку тому, пытается ли президент россии владимир путин влиять на Соединенные Штаты в контексте войны в Украине. Он также выразил разочарование из-за недавних российских атак на украинские города, которые происходят "посреди того, что можно назвать переговорами".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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