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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

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Несколько ночей людей убивали посреди того, что можно назвать переговорами: Трамп об атаках рф на Украину

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Президент США заявил, что даст оценку действиям путина через две недели. Он разочарован атаками рф на украинские города во время переговоров.

Несколько ночей людей убивали посреди того, что можно назвать переговорами: Трамп об атаках рф на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель даст оценку тому, пытается ли президент россии владимир путин влиять на Соединенные Штаты в контексте войны в Украине. Он также выразил разочарование из-за недавних российских атак на украинские города, которые происходят "посреди того, что можно назвать переговорами", передает УНН со ссылкой на ABC.

Детали

Трамп во время общения в Овальном кабинете с журналистами уклонился от прямого ответа, на вопрос, считает ли он, что россияне ведут себя неуважительно и верит ли он, что путин действительно хочет прекратить войну.

Я не могу вам этого сказать. Но я сообщу вам примерно через две недели. В течение двух недель. Мы узнаем очень скоро. Мы узнаем, будет ли он нам содействовать или нет. И если да, мы отреагируем немного иначе. Но это займет примерно полтора-две недели 

- сказал он.

Трамп также заявил, что он "разочарован" атаками россии на Украину, продолжающимися в последние дни.

Они, кажется, хотят что-то сделать, но пока документ не будет подписан, я не могу вам сказать. Никто не может. Я могу сказать, что я очень разочарован тем, что произошло. Несколько ночей сейчас, когда людей убивали посреди того, что можно назвать переговорами. Я очень разочарован 

- подчеркнул он.

В рф заявили, что второй раунд переговоров с Украиной может пройти в Стамбуле 2 июня28.05.25, 19:07 • 1590 просмотров

Напомним

По заявлению Кита Келлога, украинская сторона подготовила свою часть меморандума по достижению мирного соглашения и предоставила ее США. В то же время российская сторона еще не передала свою часть документа Соединенным Штатам.

Следующий раунд переговоров между Украиной и рф должен состояться после того, как обе части документа будут изучены. По словам Келлога, американская сторона предпочла бы, чтобы переговоры проходили в Ватикане, однако россияне отказались от этого предложения. Поэтому он может состояться в Женеве.

россия не будет передавать свою версию меморандума третьим странам – мид рф28.05.25, 19:28 • 1018 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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