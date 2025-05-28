Несколько ночей людей убивали посреди того, что можно назвать переговорами: Трамп об атаках рф на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель даст оценку тому, пытается ли президент россии владимир путин влиять на Соединенные Штаты в контексте войны в Украине. Он также выразил разочарование из-за недавних российских атак на украинские города, которые происходят "посреди того, что можно назвать переговорами", передает УНН со ссылкой на ABC.

Детали

Трамп во время общения в Овальном кабинете с журналистами уклонился от прямого ответа, на вопрос, считает ли он, что россияне ведут себя неуважительно и верит ли он, что путин действительно хочет прекратить войну.

Я не могу вам этого сказать. Но я сообщу вам примерно через две недели. В течение двух недель. Мы узнаем очень скоро. Мы узнаем, будет ли он нам содействовать или нет. И если да, мы отреагируем немного иначе. Но это займет примерно полтора-две недели - сказал он.

Трамп также заявил, что он "разочарован" атаками россии на Украину, продолжающимися в последние дни.

Они, кажется, хотят что-то сделать, но пока документ не будет подписан, я не могу вам сказать. Никто не может. Я могу сказать, что я очень разочарован тем, что произошло. Несколько ночей сейчас, когда людей убивали посреди того, что можно назвать переговорами. Я очень разочарован - подчеркнул он.

В рф заявили, что второй раунд переговоров с Украиной может пройти в Стамбуле 2 июня

Напомним

По заявлению Кита Келлога, украинская сторона подготовила свою часть меморандума по достижению мирного соглашения и предоставила ее США. В то же время российская сторона еще не передала свою часть документа Соединенным Штатам.

Следующий раунд переговоров между Украиной и рф должен состояться после того, как обе части документа будут изучены. По словам Келлога, американская сторона предпочла бы, чтобы переговоры проходили в Ватикане, однако россияне отказались от этого предложения. Поэтому он может состояться в Женеве.

россия не будет передавать свою версию меморандума третьим странам – мид рф