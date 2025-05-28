россия не будет передавать свою версию меморандума третьим странам – мид рф

российская сторона не намерена передавать свою версию меморандума о мирном соглашении между россией и Украиной третьим странам, поскольку не договаривалась об участии третьей стороны, в частности США, в этом процессе. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел россии мария захарова, передает УНН.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил в эфире Fox News, что получил от Киева список условий мирного соглашения и теперь ждет аналогичный документ от российской стороны.

В то же время россияне заявили, что не будут передавать свой вариант меморандума третьим странам, ведь "такой договоренности не было".

Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона. Наша делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая во время прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Мы договорились, что каждая сторона – россия и Украина – подготовит свое видение урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами непосредственно и обсудят их на следующем раунде. Договоренности о посредничестве США или других стран в обмене проектами у нас не было