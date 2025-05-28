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росія не передаватиме свою версію меморандуму третім країнам – мзс рф

Київ • УНН

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У мзс рф заявили, що росія не домовлялася про участь третіх сторін у мирних переговорах з Україною. За словами захарової, сторони обміняються документами безпосередньо.

росія не передаватиме свою версію меморандуму третім країнам – мзс рф

російська сторона не має наміру передавати свою версію меморандуму щодо мирної угоди між росією та Україною третім країнам, адже не домовлялась про участь третьої сторони, зокрема США, у цьому процесі. Про це заявила речниця міністерства іноземних справ росії марія захарова, передає УНН.

Контекст

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив в ефірі Fox News, що отримав від Києва список умов мирної угоди і тепер чекає аналогічний документ від російської сторони.

Водночас росіяни заявили, що не передаватимуть свій варіант меморандуму третім країнам, адже "такої домовленості не було".

Нам невідомо, що й кому передала українська сторона. Наша делегація виходить із домовленості, досягнутої 16 травня під час прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі. Ми домовилися, що кожна сторона – росія та Україна – підготує своє бачення урегулювання та припинення вогню, після чого вони обміняються відповідними документами безпосередньо та обговорять їх на наступному раунді. Домовленості про посередництво США чи інших країн в обміні проєктами ми не мали 

- заявила захарова.

Нагадаємо

За заявою Кіта Келлога, українська сторона підготувала свою частину меморандуму щодо досягнення мирної угоди та надала її США. Водночас російська сторона ще не передала свою частину документа Сполученим Штатам.

Наступний раунд переговорів між Україною та рф має відбутися після того, як обидві частини документа будуть вивчені. За словами Келлога, американська сторона воліла б аби перемовини у Ватикані, однак росіяни відмовилися від цієї пропозиції. Тож він може відбутися в Женеві.

У рф заявили, що другий раунд переговорів з Україною може пройти у Стамбулі 2 червня28.05.25, 19:07 • 1502 перегляди

Альона Уткіна

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