росія не передаватиме свою версію меморандуму третім країнам – мзс рф

російська сторона не має наміру передавати свою версію меморандуму щодо мирної угоди між росією та Україною третім країнам, адже не домовлялась про участь третьої сторони, зокрема США, у цьому процесі. Про це заявила речниця міністерства іноземних справ росії марія захарова, передає УНН.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив в ефірі Fox News, що отримав від Києва список умов мирної угоди і тепер чекає аналогічний документ від російської сторони.

Водночас росіяни заявили, що не передаватимуть свій варіант меморандуму третім країнам, адже "такої домовленості не було".

Нам невідомо, що й кому передала українська сторона. Наша делегація виходить із домовленості, досягнутої 16 травня під час прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі. Ми домовилися, що кожна сторона – росія та Україна – підготує своє бачення урегулювання та припинення вогню, після чого вони обміняються відповідними документами безпосередньо та обговорять їх на наступному раунді. Домовленості про посередництво США чи інших країн в обміні проєктами ми не мали