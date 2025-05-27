Наступний раунд переговорів між Україною та рф може відбутися в Женеві - Келлог

Українська сторона підготувала свою частину меморандуму щодо досягнення мирної угоди та надала її США. Водночас російська сторона ще не передала свою частину документа Сполученим Штатам. Наступний раунд переговорів між Україною та рф має відбутися після того, як обидві частини документа будуть вивчені. Він може відбутися в Женеві. Про це заявив спецпосланник США Кіт Келлог в ефірі Fox News, пише УНН.

Кіт Келлог наголосив, що єдина людина, яка може "зупинити війну" - це Трамп. Хоч це за оцінкою Келлога буде і нелегко, сідати за стіл переговорів все одно потрібно. Він зауважив, що російська сторона у цьому питанні не сильно поспішає.

Я думаю, саме тому потрібно постійно чинити певний тиск на росіян, щоб вони сідали за стіл переговорів і визначилися, де вони хочуть бути

Він згадав, що під час нещодавньої розмови Трампа з путіним росіяни пообіцяли підготувати те, що вони називають меморандумом.

Те, що я називаю аркушем умов. Аркуш умов означає "добре", ось як ми досягаємо миру. Ми отримали це від українського боку. Нам потрібно отримати це від російського боку. І як тільки ми це зробимо, як тільки отримаємо їхній технічний опис або меморандум, тоді ми все складемо разом, і тоді буде ще одна зустріч. Ми вважаємо, що вона, ймовірно, відбудеться в Женеві