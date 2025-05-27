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Следующий раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться в Женеве – Келлог

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Украина подготовила меморандум о мире и передала США. Россия еще не предоставила свою часть. Следующий раунд переговоров может состояться в Женеве после изучения обоих документов.

Следующий раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться в Женеве – Келлог

Украинская сторона подготовила свою часть меморандума о достижении мирного соглашения и предоставила ее США. В то же время российская сторона еще не передала свою часть документа Соединенным Штатам. Следующий раунд переговоров между Украиной и россией должен состояться после того, как обе части документа будут изучены. Он может состояться в Женеве. Об этом заявил спецпосланник США Кит Келлог в эфире Fox News, пишет УНН.

Детали

Кит Келлог подчеркнул, что единственный человек, который может "остановить войну" - это Трамп. Хотя это по оценке Келлога будет и нелегко, садиться за стол переговоров все равно нужно. Он заметил, что российская сторона в этом вопросе не сильно спешит.

Я думаю, именно поэтому нужно постоянно оказывать определенное давление на россиян, чтобы они садились за стол переговоров и определились, где они хотят быть

— заявил Келлог.

Он упомянул, что во время недавнего разговора Трампа с путиным россияне пообещали подготовить то, что они называют меморандумом.

То, что я называю листом условий. Лист условий означает "хорошо", вот как мы достигаем мира. Мы получили это от украинской стороны. Нам нужно получить это от российской стороны. И как только мы это сделаем, как только получим их техническое описание или меморандум, тогда мы все сложим вместе, и тогда будет еще одна встреча. Мы считаем, что она, вероятно, состоится в Женеве

— сообщил Келлог.

По словам Келлога, американская сторона предпочла бы, чтобы переговоры проходили в Ватикане, однако россияне отказались от этого предложения.

Трамп после разговора с путиным демонстрирует нежелание давить на рф и вводить жесткие санкции - New York Times26.05.25, 22:37 • 14591 просмотр

Алена Уткина

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