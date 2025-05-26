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Financial Times

Трамп після розмови з путіним демонструє небажання тиснути на рф і запроваджувати жорсткі санкції - New York Times

Київ • УНН

 • 2010 перегляди

Трамп висловив невдоволення діями путіна після атак рф по Україні, але не підтримав жорсткі санкції. Він відмовляється приєднатися до європейських санкцій і надати зброю Україні.

Трамп після розмови з путіним демонструє небажання тиснути на рф і запроваджувати жорсткі санкції - New York Times

Після наймасштабніших атак рф по Україні президент США Дональд Трамп висловив обурення, але продемонстрував небажання тиснути на росію і запроваджувати проти неї жорсткі санкції. Про це пише видання The New York Times, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, рідкісна критика Трампа на адресу російського диктатора володимира путіна пролунала після найбільших за останні три роки бомбардувань українських міст на вихідних, переважно спрямованих на цивільні об'єкти - від житлових кварталів Києва до університетських гуртожитків.

Російські атаки також відбулися лише через кілька днів після того, як Трамп публічно назвав "чудовою" двогодинну телефонну розмову з путіним, яка, як він пообіцяв, негайно призведе до прямих мирних переговорів. Трамп давно заявляв, що у нього "добрі стосунки" з путіним, і вже не вперше висловлював шок від того, що російський президент розв'язує атаки на мирне населення України 

- додає видання.

Зазначається, що Трамп ніколи не пов'язував атаки рф зі своїм власним рішенням, підтвердженим минулого тижня, відмовитися приєднатися до європейців у нових фінансових санкціях проти росії або запропонувати українцям нову зброю і допомогу.

У результаті утворилася стратегічна порожнеча, в якій Трамп скаржиться на те, що росіяни продовжують вбивати, але поки що не бажає змусити путіна заплатити навіть скромну ціну 

- зазначає видання.

За словами кількох зовнішніх експертів та колишніх урядовців, ця схема є добре знайомою. Трамп сигналізує, що відходить від конфлікту, який він часто називає війною в Європі, а потім висловлює шок від того, що пан путін відповідає знайомим переліком вимог, які рівнозначні капітуляції України, після чого посилює атаки.

Трамп епізодично наполягає на тому, що він абсолютно розглядає питання санкцій. Проте щоразу, коли він змушений приймати рішення про приєднання Європи до нових економічних санкцій, він відступає 

- зазначає видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп каже, що "незадоволений" останніми діями російського диктатора володимира путіна.

Трамп заявив, що він "безумовно" розглядає нові санкції проти рф після того, як москва дві ночі поспіль обстріляла ракетами та безпілотниками більшу частину України, внаслідок чого загинули та постраждали багато людей.

Павло Башинський

Павло Башинський

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