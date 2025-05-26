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The Washington Post

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"Не розумію, що з ним в біса сталося": Трамп незадоволений діями путіна в Україні

Київ • УНН

 • 676 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що робить путін в Україні. Він наголосив, що російський диктатор "вбиває людей".

"Не розумію, що з ним в біса сталося": Трамп незадоволений діями путіна в Україні

Президент США Дональд Трамп каже, що "незадоволений" останніми діями російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

"Я не знаю, що в біса сталося з путіним", - сказав Трамп.

Він зазначив, що знає путіна давно і "завжди з ним ладнав".

Але він запускає ракети по містах і вбиває людей, і мені це не подобається

- вказав президент США.

Він додав, що йому "не подобається" те, що робить путін.

"Анітрохи. Він вбиває людей. І з цим хлопцем щось трапилося, і мені це не подобається", - резюмував Трамп.

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на нещодавні російські обстріли українських міст. Він опублікував фото нічного Києва після обстрілу і назвав це "порушенням міжнародного гуманітарного права".

Моніторингова місія ООН з прав людини засудила нову смертельну хвилю російських атак по Україні. Спеціалісти організації стверджують, що атака, яка відбулася в ніч на 25 травня, підкреслює ризики для цивільного населення, які становить застосування потужної вибухової зброї у густонаселених районах.

"Це не дії країни, яка прагне миру" - Британія жорстко засудила атаку росії на Київ 24.05.25, 23:30 • 4506 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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