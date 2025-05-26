"Не розумію, що з ним в біса сталося": Трамп незадоволений діями путіна в Україні
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що робить путін в Україні. Він наголосив, що російський диктатор "вбиває людей".
Президент США Дональд Трамп каже, що "незадоволений" останніми діями російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.
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"Я не знаю, що в біса сталося з путіним", - сказав Трамп.
Він зазначив, що знає путіна давно і "завжди з ним ладнав".
Але він запускає ракети по містах і вбиває людей, і мені це не подобається
Він додав, що йому "не подобається" те, що робить путін.
"Анітрохи. Він вбиває людей. І з цим хлопцем щось трапилося, і мені це не подобається", - резюмував Трамп.
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