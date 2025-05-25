"Постійний смертельний ризик": з'явилась реакція світу на нову хвилю російських атак по Україні

Моніторингова місія ООН з прав людини засуджує нову смертельну хвилю російських атак по Україні. Про це йдеться у звіті Місії, повідомляє УНН.

Спеціалісти організації стверджують, що атака, яка відбулася в ніч на 25 травня, підкреслює ризики для цивільного населення, які становить застосування потужної вибухової зброї у густонаселених районах.

Вчорашній напад трагічно демонструє постійний смертельний ризик для цивільного населення, пов’язаний з використанням потужної зброї у міських районах, зокрема тих, що розташовані далеко від лінії фронту. Це ще одне доповнення до жахливих людських втрат, яких війна й надалі завдає цивільному населенню, і все більше сімей по всій країні оплакують свої втрати