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"Постійний смертельний ризик": з'явилась реакція світу на нову хвилю російських атак по Україні

Київ • УНН

 • 1112 перегляди

Моніторингова місія ООН засудила нову хвилю російських атак на Україну, наголосивши на ризиках для цивільних. Італія та Фінляндія вимагають припинення вогню, а Конгресі закликали "озброїти Україну до зубів".

"Постійний смертельний ризик": з'явилась реакція світу на нову хвилю російських атак по Україні

Моніторингова місія ООН з прав людини засуджує нову смертельну хвилю російських атак по Україні. Про це йдеться у звіті Місії, повідомляє УНН.

Деталі

Спеціалісти організації стверджують, що атака, яка відбулася в ніч на 25 травня, підкреслює ризики для цивільного населення, які становить застосування потужної вибухової зброї у густонаселених районах.

Вчорашній напад трагічно демонструє постійний смертельний ризик для цивільного населення, пов’язаний з використанням потужної зброї у міських районах, зокрема тих, що розташовані далеко від лінії фронту. Це ще одне доповнення до жахливих людських втрат, яких війна й надалі завдає цивільному населенню, і все більше сімей по всій країні оплакують свої втрати

- заявила голова Місії Даніель Белль.

У свою чергу міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засудив чергову ракетно-дронову атаку росії на українські міста та села, яка, за його словами, була спрямована виключно проти мирного населення.

Італія рішуче засуджує новий напад Росії, який було здійснено на територію України за допомогою безпілотних літальних апаратів та ракет з єдиною метою – завдати удару по цивільному населенню

- заявив Таяні.

Ворожий обстріл Києва: багато постраждалих, руйнування в різних районах25.05.25, 02:49 • 50185 переглядiв

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, коментуючи масований обстріл 25 травня, закликала рф припинити війну проти України та погодитися на припинення вогню.

Минулої ночі знову надійшли жахливі новини з України, оскільки росія продовжує атакувати країну – з акцентом на цивільне населення, за допомогою безпілотників і ракет. Ми закликаємо рф зупинити війну і підтримати припинення вогню

- написала Валтонен.

Тим часом конгресмен-республіканець Дон Бейкон після масштабних атак росії відкинув ідею мирних переговорів із кремлем.

Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на путіна. Його мета - домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти

- зазначив Бейкон.

Він також закликав США та союзників "озброїти Україну до зубів", ввести максимальні санкції проти росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном.

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на нещодавні російські обстріли українських міст. Він опублікував фото нічного Києва після обстрілу і назвав це "порушенням міжнародного гуманітарного права".

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Вадим Хлюдзинський

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