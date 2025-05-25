"Постоянный смертельный риск": появилась реакция мира на новую волну российских атак по Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека осуждает новую смертельную волну российских атак по Украине. Об этом говорится в отчете Миссии, сообщает УНН.

Детали

Специалисты организации утверждают, что атака, произошедшая в ночь на 25 мая, подчеркивает риски для гражданского населения, которые представляет применение мощного взрывного оружия в густонаселенных районах.

Вчерашнее нападение трагически демонстрирует постоянный смертельный риск для гражданского населения, связанный с использованием мощного оружия в городских районах, в частности расположенных вдали от линии фронта. Это еще одно дополнение к ужасным человеческим потерям, которые война и в дальнейшем наносит гражданскому населению, и все больше семей по всей стране оплакивают свои потери - заявила председатель Миссии Даниэль Белль.

В свою очередь министр иностранных дел Италии Антонио Таяни осудил очередную ракетно-дроновую атаку россии на украинские города и села, которая, по его словам, была направлена исключительно против мирного населения.

Италия решительно осуждает новое нападение России, которое было совершено на территорию Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет с единственной целью – нанести удар по гражданскому населению - заявил Таяни.

Вражеский обстрел Киева: много пострадавших, разрушения в разных районах

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, комментируя массированный обстрел 25 мая, призвала рф прекратить войну против Украины и согласиться на прекращение огня.

Прошлой ночью снова поступили ужасные новости из Украины, поскольку россия продолжает атаковать страну – с акцентом на гражданское население, с помощью беспилотников и ракет. Мы призываем рф остановить войну и поддержать прекращение огня - написала Валтонен.

Тем временем конгрессмен-республиканец Дон Бейкон после масштабных атак россии отверг идею мирных переговоров с кремлем.

Пришло время для честности. Мирные переговоры не оказывают никакого влияния на путина. Его цель – доминировать над Украиной, и он не остановится, пока не поймет, что не может победить - отметил Бейкон.

Он также призвал США и союзников "вооружить Украину до зубов", ввести максимальные санкции против россии и конфисковать 300 миллиардов долларов российских активов за рубежом.

Напомним

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на недавние российские обстрелы украинских городов. Он опубликовал фото ночного Киева после обстрела и назвал это "нарушением международного гуманитарного права".

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