Вражеский обстрел Киева: много пострадавших, пожары, разрушения в разных районах (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В ночь на воскресенье, 25 мая, российская армия атаковала украинскую столицу. В результате обстрела есть пострадавшие. Городские власти сообщили о падении обломков БпЛА в помещение общежития, разрушении частных домов, пожарах. Об этом информирует УНН, ссылаясь на мэра столицы Виталия Кличко, начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 02:00 25.05.2025 в связи с российской атакой на столицу в Киеве зафиксировано:

Голосеевский район

- в результате вражеской атаки произошло повреждение жилой 5-тиэтажки. Сейчас 4 человека обратились за помощью.

Днепровский район

- в результате падения обломков сбитого БпЛА зафиксировано возгорание в секторе частной застройки. Информация о пострадавших уточняется.

"На местах с повреждениями работают службы. Сейчас ряд дронов залетает в воздушное пространство столицы с нескольких направлений. Работает ПВО", - сообщили в КГВА в 02:02

Медики оказали помощь на месте четырем пострадавшим в студенческом общежитии в Голосеевском районе. В помещение попал обломок БпЛА. Горела внешняя отделка одной из стен здания - написал Виталий Кличко в 02:10.

По его словам, в Днепровском районе есть разрушение частного дома, без пожара. Медики пока осматривают одну пострадавшую. Также одному пострадавшему оказали помощь на месте в Деснянском районе столицы.

Еще одна пострадавшая обратилась к медикам в Деснянском районе. Ее госпитализировали. Сейчас в столице пострадали семь человек. Шести из них медики оказали помощь на месте - говорится в заметке мэра Киева.

"Вызов медиков в Шевченковский район. Бригада направляется на место", - добавил чиновник в 02:28.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что в Днепровском районе в результате атаки пострадала молодая женщина. Предварительно - перелом ноги. Медики оказывают ей помощь.

В 02:42 Виталий Кличко проинформировал, что в Шевченковском районе медики осматривают одного пострадавшего. Там повыбивало окна в жилом доме, пожара нет, во дворе дома обнаружили обломки сбитого БпЛА.

Напомним

В воскресенье, 25 мая, в 01:55 Воздушные силы Украины сообщили о пусках россиянами крылатых ракет с бортов Ту-95МС и ТУ-160 по территории Украины.

"Ночь будет непростой" - глава КГВА предупредил о массированном комбинированном обстреле Киева