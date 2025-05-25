"Ночь будет непростой" - глава КГВА предупредил о массированном комбинированном обстреле Киева
Киев • УНН
Ночью 25 мая Киев находится под угрозой массированной атаки дронов и ракет стратегической авиации. В воздушном пространстве вокруг столицы уже находятся более десятка вражеских дронов.
Ночь на 25 мая в столице Украины будет непростой. Есть угроза применения противником большого количества дронов и ракет с бортов стратегической авиации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.
Детали
В воскресенье 25 мая в 00:45 Тимур Ткаченко сообщил о большом количестве БпЛА над Киевом.
Более десятка вражеских дронов уже в воздушном пространстве вокруг столицы. Также подлетают новые. По части дронов над Киевом и окрестностями уже отработали. Но цели еще заходят на столицу
"Ночь будет непростой. Есть угроза применения противником большого количества дронов и ракет с бортов стратегической авиации", - предупредил Тимур Ткаченко.
Он призвал максимально серьезно относиться к угрозе и находиться в укрытиях.