"Ночь будет непростой" - глава КГВА предупредил о массированном комбинированном обстреле Киева

Ночь на 25 мая в столице Украины будет непростой. Есть угроза применения противником большого количества дронов и ракет с бортов стратегической авиации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

Детали

В воскресенье 25 мая в 00:45 Тимур Ткаченко сообщил о большом количестве БпЛА над Киевом.

Более десятка вражеских дронов уже в воздушном пространстве вокруг столицы. Также подлетают новые. По части дронов над Киевом и окрестностями уже отработали. Но цели еще заходят на столицу - говорится в заметке чиновнка.

"Ночь будет непростой. Есть угроза применения противником большого количества дронов и ракет с бортов стратегической авиации", - предупредил Тимур Ткаченко.

Он призвал максимально серьезно относиться к угрозе и находиться в укрытиях.

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