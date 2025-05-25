"Ніч буде непростою" - очільник КМВА попередив про масований комбінований обстріл Києва
Київ • УНН
Вночі 25 травня Київ знаходиться під загрозою масованої атаки дронів та ракет стратегічної авіації. В повітряному просторі навколо столиці вже знаходяться більше десятка ворожих дронів.
Ніч проти 25 травня в столиці України буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.
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У неділю 25 травня о 00:45 Тимур Ткаченко повідомив про велику кількість БпЛА над Києвом.
Більше десятка ворожих дронів вже в повітряному просторі навколо столиці. Також підлітають нові. По частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю
"Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації", - попередив Тимур Ткаченко.
Він закликав максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях.
росіяни знову атакують Київ24.05.25, 23:10 • 1058 переглядiв