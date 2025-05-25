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"Ніч буде непростою" - очільник КМВА попередив про масований комбінований обстріл Києва

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Вночі 25 травня Київ знаходиться під загрозою масованої атаки дронів та ракет стратегічної авіації. В повітряному просторі навколо столиці вже знаходяться більше десятка ворожих дронів.

"Ніч буде непростою" - очільник КМВА попередив про масований комбінований обстріл Києва

Ніч проти 25 травня в столиці України буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

Деталі

У неділю 25 травня о 00:45 Тимур Ткаченко повідомив про велику кількість БпЛА над Києвом. 

Більше десятка ворожих дронів вже в повітряному просторі навколо столиці. Також підлітають нові. По частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю

- йдеться у дописі чиновнка.

"Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації", - попередив Тимур Ткаченко.

Він закликав максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях.

росіяни знову атакують Київ24.05.25, 23:10 • 1058 переглядiв

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