росіяни знову атакують Київ
Київ • УНН
24 травня ввечері у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння та ворожих БпЛА. Міська влада закликала мешканців прямувати до укриттів.
Увечері 24 травня у Києві оголосили повітряну тривогу. Міська влада попередила про обстріл міста. Про це інформує УНН з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА), начальника КМВА Тимура Ткаченка.
Деталі
У суботу, 24 травня о 23:48 Київська міська військова адміністрація повідомила про оголошення в українській столиці повітряної тривоги.
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Оновлено від 23:50 - загроза застосування ворожих БпЛА
КМВА закликала всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів.
О 23:56 очільник КМВА повідомив про ворожу атаку.
Ворог знову атакує столицю
"Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!", - додав Ткаченко.
Нагадаємо
У ніч проти суботи, 24 травня, російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними БПЛА.
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