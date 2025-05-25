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П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися
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росіяни знову атакують Київ

Київ • УНН

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24 травня ввечері у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння та ворожих БпЛА. Міська влада закликала мешканців прямувати до укриттів.

росіяни знову атакують Київ

Увечері 24 травня у Києві оголосили повітряну тривогу. Міська влада попередила про обстріл міста. Про це інформує УНН з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА), начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Деталі

У суботу, 24 травня о 23:48 Київська міська військова адміністрація повідомила про оголошення в українській столиці повітряної тривоги.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Оновлено від 23:50 - загроза застосування ворожих БпЛА

- йдеться у дописі.

КМВА закликала всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів.

О 23:56 очільник КМВА повідомив про ворожу атаку.

Ворог знову атакує столицю

- йдеться у дописі чиновника.

"Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!", - додав Ткаченко.

Нагадаємо

У ніч проти суботи, 24 травня, російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними БПЛА. 

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