россияне снова атакуют Киев
Киев • УНН
24 мая вечером в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения и вражеских БпЛА. Городские власти призвали жителей направляться к укрытиям.
Вечером 24 мая в Киеве объявили воздушную тревогу. Городские власти предупредили об обстреле города. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), начальника КГВА Тимура Ткаченко.
Детали
В субботу, 24 мая в 23:48 Киевская городская военная администрация сообщила об объявлении в украинской столице воздушной тревоги.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Обновлено от 23:50 - угроза применения вражеских БПЛА
КГВА призвала всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия.
В 23:56 глава КГВА сообщил о вражеской атаке.
Враг снова атакует столицу
"Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!", - добавил Ткаченко.
Напомним
В ночь на субботу, 24 мая, российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными БПЛА.
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