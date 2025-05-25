россияне снова атакуют Киев

Вечером 24 мая в Киеве объявили воздушную тревогу. Городские власти предупредили об обстреле города. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Детали

В субботу, 24 мая в 23:48 Киевская городская военная администрация сообщила об объявлении в украинской столице воздушной тревоги.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Обновлено от 23:50 - угроза применения вражеских БПЛА - говорится в заметке.

КГВА призвала всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия.

В 23:56 глава КГВА сообщил о вражеской атаке.

Враг снова атакует столицу - говорится в заметке чиновника.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!", - добавил Ткаченко.

Напомним

В ночь на субботу, 24 мая, российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными БПЛА.

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