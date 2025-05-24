Комбінований обстріл Києва: у місті багато постраждалих та пожеж

У Києві в результаті російської комбінованої повітряної атаки у ніч проти 24 травня фіксують падіння уламків у кількох районах. Місцева влада назвала перші дані щодо наслідків ворожих ракетно-дронових ударів. Про це інформує УНН, посилаючись на мера столиці Віталія Кличка, начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, КМВА.

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Спочатку було відомо про падіння уламків у двох районах Києва - це Шевченківський та Святошинський.

Зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. Інформація буде доповнюватись - написав очільник КМВА.

О 01:14 Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район.

О 01:26 Тимур Ткаченко написав, що в Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети. Пізніше він додав, що у Святошинському районі столиці зафіксовано пожежі за двома адресами.

О 01:37 Ткаченко оновив дані про наслідки. "У Соломʼянському районі столиці уламки БПЛА росіян "впали на житловий будинок", - зауважив він.

О 01:47 Віталій Кличко уточнив, що за передніми даними, уламки БПЛА впали на верхній поверх житлового будинку в Солом'янському районі столиці.

У Соломʼянському районі палає квартира в житловому будинку. Екстрені служби на місці. Також палає нежитлове приміщення в Святошинському районі. Наразі ППО працює на Оболоні. Перебувайте в укриттях! - йдеться у дописі міського голови.

"Наразі в столиці постраждали шестеро людей. Двох госпіталізували в Дніпровському районі. Ще чотирьом медики надали допомогу в Святошинському районі", - поінформував мер Києва о 02:31.

О 02:36 Віталій Кличко написав про падіння уламків в Оболонському районі. За його словами зросла й кількість постраждалих.

"Кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 8 людей. Двоє госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці", - повідомив чиновник.

У Києві знову вибухи: українська столиця зазнає комбінованої ворожої атаки, працює ППО