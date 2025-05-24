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Комбинированный обстрел Киева: в городе много пострадавших и пожаров (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
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Комбинированный обстрел Киева: в городе много пострадавших и пожаров (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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Комбинированный обстрел Киева: в городе много пострадавших и пожаров

Киев • УНН

 • 844 просмотра

В ночь на субботу, 24 мая, российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными БПЛА. В столице работает ПВО. В ряде районов города зафиксированы падения обломков, пожары. Есть пострадавшие.

Комбинированный обстрел Киева: в городе много пострадавших и пожаров

В Киеве в результате российской комбинированной воздушной атаки в ночь на 24 мая фиксируют падение обломков в нескольких районах. Местные власти назвали первые данные о последствиях вражеских ракетно-дроновых ударов. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на мэра столицы Виталия Кличко, начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, КГВА.

Детали

Сначала было известно о падении обломков в двух районах Киева - это Шевченковский и Святошинский.

Зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Святошинском районах. Информация будет дополняться

- написал глава КГВА.

В 01:14 Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Святошинский район.

В 01:26 Тимур Ткаченко написал, что в Оболонском районе зафиксировано падение обломка ракеты. Позже он добавил, что в Святошинском районе столицы зафиксированы пожары по двум адресам.

В 01:37 Ткаченко обновил данные о последствиях. "В Соломенском районе столицы обломки БПЛА россиян "упали на жилой дом", - отметил он.

В 01:47 Виталий Кличко уточнил, что по передним данным, обломки БПЛА рухнули на верхний этаж жилого дома в Соломенском районе столицы.

В Соломенском районе горит квартира в жилом доме. Экстренные службы на месте. Также горит нежилое помещение в Святошинском районе. В настоящее время ПВО работает на Оболони. Находитесь в укрытиях!

- говорится в сообщении городского головы.

"Сейчас в столице пострадали шесть человек. Двое госпитализированы в Днепровском районе. Еще четверым медики оказали помощь в Святошинском районе", - проинформировал мэр Киева в 02:31.

В 02:36 Виталий Кличко написал о падении обломков в Оболонском районе. По его словам, выросло и количество пострадавших.

"Количество пострадавших от вражеской атаки выросло до 8 человек. Двое госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте", - сообщил чиновник.

В Киеве снова взрывы: украинская столица испытывает комбинированную вражескую атаку, работает ПВО23.05.2025, 23:59 • 14902 просмотра

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