Комбинированный обстрел Киева: в городе много пострадавших и пожаров
Киев • УНН
В ночь на субботу, 24 мая, российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными БПЛА. В столице работает ПВО. В ряде районов города зафиксированы падения обломков, пожары. Есть пострадавшие.
В Киеве в результате российской комбинированной воздушной атаки в ночь на 24 мая фиксируют падение обломков в нескольких районах. Местные власти назвали первые данные о последствиях вражеских ракетно-дроновых ударов. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на мэра столицы Виталия Кличко, начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, КГВА.
Детали
Сначала было известно о падении обломков в двух районах Киева - это Шевченковский и Святошинский.
Зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Святошинском районах. Информация будет дополняться
В 01:14 Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Святошинский район.
В 01:26 Тимур Ткаченко написал, что в Оболонском районе зафиксировано падение обломка ракеты. Позже он добавил, что в Святошинском районе столицы зафиксированы пожары по двум адресам.
В 01:37 Ткаченко обновил данные о последствиях. "В Соломенском районе столицы обломки БПЛА россиян "упали на жилой дом", - отметил он.
В 01:47 Виталий Кличко уточнил, что по передним данным, обломки БПЛА рухнули на верхний этаж жилого дома в Соломенском районе столицы.
В Соломенском районе горит квартира в жилом доме. Экстренные службы на месте. Также горит нежилое помещение в Святошинском районе. В настоящее время ПВО работает на Оболони. Находитесь в укрытиях!
"Сейчас в столице пострадали шесть человек. Двое госпитализированы в Днепровском районе. Еще четверым медики оказали помощь в Святошинском районе", - проинформировал мэр Киева в 02:31.
В 02:36 Виталий Кличко написал о падении обломков в Оболонском районе. По его словам, выросло и количество пострадавших.
"Количество пострадавших от вражеской атаки выросло до 8 человек. Двое госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте", - сообщил чиновник.
В Киеве снова взрывы: украинская столица испытывает комбинированную вражескую атаку, работает ПВО23.05.2025, 23:59 • 14902 просмотра