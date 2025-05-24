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В Киеве снова взрывы: россия продолжает атаковать украинскую столицу

Киев • УНН

 • 5560 просмотра

В Киеве снова слышны взрывы из-за новой волны ударных дронов рф. Работает ПВО, горожан призывают находиться в укрытиях. Ранее вечером обломки дрона повредили авто и здание в Голосеевском районе.

В Киеве снова взрывы: россия продолжает атаковать украинскую столицу

В Киеве второй раз за ночь слышны взрывы из-за атаки новой волны ударных дронов рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра украинской столицы Виталия Кличко.

В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях!

- говорится в сообщении чиновника. 

Ранее, в 00:04 Виталий Кличко предупредил, что более 20 вражеских БпЛА направляются на Киев с трех разных направлений: Броварской, Вышгородский, Бориспольский районы.

Напомним

Вечером 23 мая в результате падения обломков вражеского дрона в Голосеевском районе повреждены четыре автомобиля и окна здания. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Киевской области мужчина и женщина ранены в результате атаки дронов 23.05.25, 22:02 • 3150 просмотров

Вита Зеленецкая

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