Атака дронів на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено чотири авто
Київ • УНН
Внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Голосіївському районі пошкоджено чотири автомобілі та вікна будівлі. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.
У результаті атаки ворожих дронів у Голосівському районі столиці пошкоджено чотири авто. Про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
.... пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, без потерпілих
Раніше голова Київської МВА повідомив, що у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території.
У Києві пролунали вибухи: у Голосіївському районі впали уламки ворожого БпЛА23.05.25, 22:13 • 1434 перегляди