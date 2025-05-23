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Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
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Атака дронов на Киев: в Голосеевском районе повреждены четыре авто

Киев • УНН

 • 986 просмотра

В результате падения обломков вражеского дрона в Голосеевском районе повреждены четыре автомобиля и окна здания. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Атака дронов на Киев: в Голосеевском районе повреждены четыре авто

В результате атаки вражеских дронов в Голосеевском районе столицы повреждены четыре автомобиля. Об этом сообщил председатель Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает УНН

.... повреждены 4 автомобиля и окна здания, без пострадавших 

- сообщил Ткаченко.

Ранее глава Киевской ГВА сообщил, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА на открытой территории. 

В Киеве прогремели взрывы: в Голосеевском районе упали обломки вражеского БпЛА23.05.25, 22:13 • 1136 просмотров

Антонина Туманова

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