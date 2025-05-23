Атака дронов на Киев: в Голосеевском районе повреждены четыре авто
Киев • УНН
В результате падения обломков вражеского дрона в Голосеевском районе повреждены четыре автомобиля и окна здания. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В результате атаки вражеских дронов в Голосеевском районе столицы повреждены четыре автомобиля. Об этом сообщил председатель Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
.... повреждены 4 автомобиля и окна здания, без пострадавших
Ранее глава Киевской ГВА сообщил, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА на открытой территории.
В Киеве прогремели взрывы: в Голосеевском районе упали обломки вражеского БпЛА23.05.25, 22:13 • 1136 просмотров