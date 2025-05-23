В Киеве прогремели взрывы: в Голосеевском районе упали обломки вражеского БпЛА

Вражеские дроны атакуют столицу. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА, передает УНН.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА на открытой территории. Детали устанавливаются - сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

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В КГВА добавили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы уже в небе над Киевом.

"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - призвали в КГВА.

Над Киевской областью замечены вражеские БПЛА, работает ПВО