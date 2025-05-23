Над Киевской областью замечены вражеские БПЛА, работает ПВО
Киев • УНН
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. В регионе работают силы ПВО, жителей призывают оставаться в укрытиях.
Вражеские беспилотники зафиксировали в небе над Киевской областью, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО
В ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги
Над Днепропетровской областью зафиксированы вражеские "шахеды" 23.05.25, 21:21 • 1062 просмотра