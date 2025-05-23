Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. У регіоні працюють сили ППО, мешканців закликають залишатися в укриттях.
Ворожі безпілотники зафіксували у небі над Київщиною, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО
В ОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги
Над Дніпропетровською областю зафіксовано ворожі "шахеди"23.05.25, 21:21 • 1062 перегляди