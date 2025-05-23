У Києві пролунали вибухи: у Голосіївському районі впали уламки ворожого БпЛА
Київ • УНН
У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.
Ворожі дрони атакують столицю. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА, передає УНН.
У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території. Деталі встановлюються
Додамо
У КМВА додали, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози вже в небі над Києвом.
"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - закликали в КМВА.
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО23.05.25, 21:50 • 2218 переглядiв