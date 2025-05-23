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В Киевской области мужчина и женщина ранены в результате атаки дронов

Киев • УНН

 • 304 просмотра

В Броварском районе Киевской области 54-летний мужчина и 50-летняя женщина получили осколочные ранения бедра в результате атаки дронов. Повреждены дом и автомобиль.

В Киевской области мужчина и женщина ранены в результате атаки дронов

В результате вражеской атаки дронов в Киевской области ранены мужчины и женщина, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

... в результате вражеской атаки БпЛА в Броварском районе ранены мужчины 54 лет и женщина 50 лет. У них обоих осколочные ранения бедра

– говорится в сообщении.

По данным ОВА, пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Известно также, что повреждены частный дом и автомобиль.

Вражеская атака продолжается

- резюмували в ОВА.

Над Киевской областью замечены вражеские БПЛА, работает ПВО23.05.25, 21:50 • 2012 просмотров

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