На Київщині чоловік та жінка поранені внаслідок атаки дронів
Київ • УНН
У Броварському районі Київщини 54-річний чоловік та 50-річна жінка отримали осколкові поранення стегна внаслідок атаки дронів. Пошкоджено будинок та авто.
Унаслідок ворожої атаки дронів на Київщині поранено чоловіка та жінку, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
... унаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна
За даними ОВА, постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.
Відомо також, що пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Ворожа атака триває
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО23.05.25, 21:50 • 2218 переглядiв