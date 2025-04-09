Российский экс-супруг Анны Скороход зарабатывает миллионы на укрытиях, а сама нардеп обжилась квартирой и двумя машинами

Народный депутат Анна Скороход увеличила свое состояние, в то время как ее бывший муж российского происхождения Алексей Алякин (ныне Левковский) зарабатывает сотни миллионов на модульных укрытиях в Украине через компанию, потенциально связанную со строительной фирмой Скороход.