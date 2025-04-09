Противовоздушная оборона отразила атаку БПЛА на Киевскую область, которая длилась почти 9 часов. В результате падения обломков поврежден грузовой автомобиль и произошло возгорание травы в двух районах.
На въезде в Киев служебное авто полиции вызвало аварию, врезавшись в Volkswagen после экстренного торможения. Полицейский-водитель отстранен от службы и составлен админпротокол.
37-летний житель Яготина публично сорвал и повредил государственный флаг Украины с фасада магазина. Полиция задержала злоумышленника, ему объявлено подозрение по статье 338 УКУ.
В небе над Киевской областью зафиксировано движение вражеских беспилотников, работают силы ПВО. Ударные БпЛА движутся с востока в направлении Борисполя и Броваров.
В результате ночного обстрела Киевской области повреждения получили 8 частных домов, два автомобиля и магазин. Пожар на складе в Бориспольском районе ликвидирован, пострадавших нет.
В Бориспольском районе Киевской области дроны атаковали складское помещение, вызвав пожар площадью 15 000 кв. м. На месте работали 72 спасателя и 24 единицы техники.
В результате атаки БПЛА и ракет в Киевской области загорелся склад площадью 15 тыс. м2. Обломками сбитых целей повреждены два частных дома, пострадавших нет.
В Киеве и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Вражеские БПЛА зафиксированы в районе Борисполя с курсом на столицу.
В ночь на 17 октября в Киевской области обломки сбитых российских дронов упали на сельскохозяйственный склад, вызвав пожар. Спасатели ликвидировали возгорание, жертв и пострадавших нет.
В Борисполе подросток упал из вагона неподвижного поезда, получив поражение током. Парень госпитализирован с термическими ожогами 2-3 степени на 90% тела.
На Киевщине реализованы мероприятия программы "Ты как?". Созданы сервисы психосоциальной помощи, поддержки ветеранов и ВПЛ, функционируют центры ментального здоровья и проводится обучение специалистов.
На трассе Борисполь-Переяслив Lada выехала на встречную полосу и столкнулась с Mercedes Sprinter. Водитель Lada погиб на месте, четверо пассажиров маршрутки пострадали.
Поезд №148/147 Одесса-Киев меняет маршрут с 22 октября по 4 декабря из-за ремонтных работ. Пассажирам предлагаются альтернативные варианты проезда с пересадками на промежуточных станциях.
ГБР разоблачило экс-инспектора «Дарьевской колонии», который сотрудничал с оккупантами на Херсонщине. После деоккупации он служил в ТЦК в Одесской области, где вручал повестки, скрывая свое прошлое.
На пустыре в Борисполе найдено большое количество фармацевтических препаратов. Полиция проводит следственные действия, выясняет происхождение медикаментов и документирует событие.
На улице Широкой в Борисполе прохожие нашли предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Патрульные вызвали пиротехников, которые изъяли находку для дальнейшего обезвреживания.
В четырех районах Киевской области зафиксированы пожары торфяников, травяного настила и лесной подстилки. Из-за этого ухудшилось состояние воздуха, фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ.
ГП «Леса Украины» заявило, что все пожары на территориях государственного предприятия в Киевской области ликвидированы. Смог в столице возник по другим причинам, а качество воздуха ухудшилось из-за других факторов.
В Киевской области обсудили энергонезависимость, подготовку к учебному году и восстановление региона. Рассмотрели вопросы ветеранской политики и активизации международного сотрудничества.
В Борисполе на нерегулируемом перекрестке водитель Tesla не предоставила преимущество электросамокату, произошло ДТП. 17-летний парень получил травмы и был доставлен в больницу, полиция открыла уголовное производство.
Специалисты Госпродпотребслужбы провели разъяснения по хранению продуктов при отключениях электроэнергии. Операторам рынка отметили необходимость использования альтернативных источников энергии и соблюдения температурных режимов.
52-летний водитель "Ford" погиб, не справившись с управлением и врезавшись в дерево на северо-восточной объездной дороге Киева.
Спасатели Киевской области откачивают воду из подтопленных частных домов, вызванных сильными ливнями в течение последних нескольких дней.
Грузовик с зерном перевернулся на въезде в Киев со стороны Борисполя, что вызвало перебои в движении. На место прибыли правоохранители и медики.
Народный депутат Анна Скороход увеличила свое состояние, в то время как ее бывший муж российского происхождения Алексей Алякин (ныне Левковский) зарабатывает сотни миллионов на модульных укрытиях в Украине через компанию, потенциально связанную со строительной фирмой Скороход.
Киевлянин, обвиняемый в сбыте кокаина в ночных клубах и хранении боеприпасов без разрешения, взят под стражу с возможностью внесения почти 4 млн грн залога.
Непогода в Киевской области вызвала отключение электроэнергии и повреждения крыш в 5 районах, было отключено 42 линии электропередач, сообщалось о повреждении зданий, деревьев и инфраструктуры.
Один водитель погиб и еще один был госпитализирован после столкновения автомобиля ГАЗ с грузовиком Iveco на перекрестке в Бориспольском районе под Киевом.
Организованная группа во главе с бывшим советником Офиса Президента и сотрудником СБУ Артемом Шило присвоила почти 95 миллионов гривен путем завышения цен на закупку трансформаторов во время военного положения.
Уровень воды в Днепре в Киеве и Бориспольском районе может резко подняться с 29 марта по 2 апреля из-за весеннего наводнения, при этом под угрозой подтопления могут оказаться низинные районы.