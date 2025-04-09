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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате атаки БПЛА и ракет в Киевской области загорелся склад площадью 15 тыс. м2. Обломками сбитых целей повреждены два частных дома, пострадавших нет.

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В Киеве и области объявлена воздушная тревога

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Атака рф на Киевщину: показали последствия повреждений

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