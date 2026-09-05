"Угрозы дипломатии нет": Зеленский анонсировал корректировку операции по российскому воздушному пространства на следующей неделе

После ударов рф по аэропортам Киева и Борисполя на фоне обсуждения варианта с возможным прибытием представителей США в Украину самолётом Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал корректировку операции в отношении российского воздушного пространства на следующей неделе. При этом Глава государства подчеркнул: с нашей стороны никаких угроз дипломатии нет и не будет, пишет УНН.

Российско-иранские "шахеды" в ответ на американскую дипломатию. Мы зафиксировали этот российский шаг и на следующей неделе соответственно скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе. Конечно, с нашей стороны никаких угроз дипломатии нет и не будет - написал Зеленский в соцсетях.

Что было ранее

Это произошло после того, как накануне, 4 сентября, Президент предложил воздушное перемирие на фоне ожидаемых визитов посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в москву 5 сентября и в Киев 6 сентября.

Но россия в ночь на 5 сентября продолжила удары по Украине, в том числе баллистическими ракетами и реактивными дронами.

В ВСУ в комментариях СМИ, как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, отмечали, что прекращение огня не может быть односторонним или несимметричным, а задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объёме.