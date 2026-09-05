росія атакувала Україну балістикою та 167 дронами - скільки збили і де є влучання

росія у ніч на 5 вересня випустила по Україні балістичні ракети і 167 дронів, до половини з яких реактивні. Збито або придушено 128 безпілотників. Є влучання ракет і дронів, але частина не досягла цілей. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Оновлено станом на 9:35

Чим і звідки атакувала рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 вересня (з 18:00 4 вересня) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Ростовської та Воронезької областей рф, а також 167 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Скільки збили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

Де є влучання

Київщина. За даними ДСНС України 5 вересня, росіяни знову масовано атакували Київську область, травмовано 2 людини. Наслідки зафіксували у трьох районах:

у Бучанському районі виникла пожежа складського приміщення. Під час ліквідації пожежі ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі;

у Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Горіла покрівля, зруйновано конструкції 9 поверху. Травмовано 2 людей, 15 мешканців евакуювали рятувальники. Психологи ДСНС надавали людям необхідну допомогу;

в Обухівському районі рятувальники ліквідовували пожежі в екосистемах, спричинені падінням уламків російських безпілотників.

Ліквідація наслідків атаки триває.

Дніпропетровщина. 4 людини загинули, ще 6 постраждали внаслідок російських атак у Дніпропетровській області, повідомили в ДСНС 5 вересня. Наслідки є у чотирьох районах:

у Кам’янському районі росіяни атакували промислове підприємство. Загинули 4 людини, ще 5 постраждали;

на Нікопольщині травмовано 62-річного чоловіка. Пошкоджено приватні оселі та багатоквартирний будинок;

під ударами також були Синельниківський і Павлоградський райони - пошкоджено підприємство.

Усі пожежі, спричинені обстрілами, рятувальники ліквідували.

Миколаїв. Як зазначили у ДСНС 5 вересня, у Миколаєві 2 людей постраждали внаслідок російських атак. 4 вересня та в ніч проти 5 вересня російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торговельних центрів міста. Як повідомляють у соцмережах, попередньо, ідеться про "Епіцентр".

За даними ДСНС, внаслідок влучань пошкоджено торговельні зали та виникли пожежі. Серед постраждалих — 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.

Рятувальники працювали в умовах постійної загрози повторних ударів. Через небезпеку особовий склад неодноразово відводили на безпечну відстань. Щойно ситуація дозволяла - рятувальники поверталися до ліквідації наслідків атаки. Це знову був об’єкт цивільної інфраструктури - місце, куди ще вчора приходили звичайні люди, наголосили у ДСНС.

Запоріжжя. З ранку 5 вересня у Запорізькій області лунали вибухи. Ексголова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог атакує Запоріжжя, пожежі в різних районах міста. Зруйнований приватний будинок. російські безпілотники ударили по автостоянці, нежитлових будівлях. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Суми. За даними голови Сумської МВА Сергія Кривошеєнка 5 вересня, ворог продовжує завдавати ударів по обʼєктах інфраструктури міста. Майже опівночі зафіксовано влучання FPV на оптоволокні по одному з ТЦ. Внаслідок удару сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано. Без постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Фото: t.me/serhii_kryvosheienko

Одеська область. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив 5 вересня, що вночі ворог повторно завдав удару по складах із товарами, які атакував раніше. Внаслідок влучань на складі для зберігання продуктів виникла пожежа. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. Наразі пожежа ліквідована.

У ДСНС показали наслідки атаки рф в Одеській області.

Тривога у ніч на 5 вересня лунала і в інших регіонах, аж до західних областей України. Зокрема, у Рівненській області.