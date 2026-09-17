Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла до 12 - серед них 2 дитини

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 17 вересня зросла до 12 людей, серед них 2 дитини віком 10 та 12 років. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

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За його словами, 9 постраждалих наразі перебувають у лікарнях.

Унаслідок комбінованої атаки у різних районах столиці пошкоджені житловий будинок, складські, офісні та нежитлові приміщення.

Раніше повідомлялося про 4 постраждалих, серед яких була 10-річна дівчинка. Таким чином, кількість людей, які постраждали внаслідок нічного удару, продовжує зростати.

На місцях пошкоджень працюють екстрені служби, інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нічна атака рф на Київ - постраждали 4 людини, серед них 10-річна дитина