Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла до 12 - серед них 2 дитини
Київ • УНН
У Києві 12 людей постраждали внаслідок нічної атаки рф, серед них двоє дітей віком 10 і 12 років. Дев’ятьох госпіталізували.
Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 17 вересня зросла до 12 людей, серед них 2 дитини віком 10 та 12 років. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
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За його словами, 9 постраждалих наразі перебувають у лікарнях.
Унаслідок комбінованої атаки у різних районах столиці пошкоджені житловий будинок, складські, офісні та нежитлові приміщення.
Раніше повідомлялося про 4 постраждалих, серед яких була 10-річна дівчинка. Таким чином, кількість людей, які постраждали внаслідок нічного удару, продовжує зростати.
На місцях пошкоджень працюють екстрені служби, інформація про наслідки російської атаки уточнюється.
Нічна атака рф на Київ - постраждали 4 людини, серед них 10-річна дитина17.09.26, 03:40 • 17748 переглядiв