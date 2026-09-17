У Європі вдруге за тиждень загорілося оборонне підприємство, яке виробляє снаряди для України

У словацькому місті Снина сталася пожежа на виробничому майданчику ZVS Holding, який виготовляє корпуси артилерійських снарядів, зокрема для боєприпасів калібру 155 мм, що постачаються Україні. Це вже 2-й за тиждень подібний інцидент у Європі на підприємствах, продукція яких надходить Україні, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Пожежа спалахнула 16 вересня. Місцева влада закликала жителів не наближатися до підприємства та обмежити перебування на відкритому повітрі під час гасіння вогню.

За словами представника холдингу CSG Андрея Чиртека, займання почалося на даху будівлі під час ремонтних робіт, які виконувала стороння компанія. Працівників евакуювали, постраждалих немає, а пожежу локалізували приблизно за 2 години.

Виробництво тимчасово зупинили

У зв'язку з інцидентом виробництво на постраждалому виробничому об'єкті було тимчасово призупинено. Масштаби збитків і причини пожежі ще будуть оцінені та з'ясовані – повідомив Чиртек.

ZVS Holding входить до MSM Group, яка є частиною чеського промислового холдингу Czechoslovak Group. Компанія виробляє боєприпаси для танків, артилерії та реактивних систем, мінометні снаряди й компоненти боєприпасів. Завод у Снині спеціалізується, зокрема, на корпусах для 155-мм артилерійських снарядів.

Пожежа сталася через кілька днів після займання 11 вересня на складі боєприпасів болгарської оборонної компанії EMCO, продукція якої також постачається Україні. Болгарські правоохоронці розглядають різні версії того інциденту, зокрема можливий умисний підпал.

У Болгарії вибухнув ще один склад боєприпасів, раніше об'єкти цієї компанії пов'язували з атаками російських агентів