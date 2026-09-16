Роль адвоката в захисті бізнесу під час слідчих дій або чому шукати адвоката після обшуку запізно

У 2025 році до слідчих суддів надійшло понад 100 тисяч клопотань про надання дозволу на проведення обшуків. Понад 80% із них були задоволені. Кількість відмов щороку зменшується. Проте, реальна кількість обшуків ще вища. Слідчі дедалі частіше використовують тактику "невідкладного обшуку" з подальшою легалізацією його результатів у суді. Найпоширеніші приводи для візиту правоохоронців сьогодні — економічні злочини, ухилення від сплати податків та колабораційна діяльність.

Навіть якщо бізнес працює прозоро й сплачує всі податки, ризик обшуку залишається високим. Не всі слідчі дії є обґрунтованими. Нерідко це інструмент тиску на підприємців, результат проблем у партнерів або прояв недобросовісної конкуренції. За таких обставин участь адвоката є критичною необхідністю. Професійний нагляд за дотриманням процесуальних норм дозволяє попередити вихід за межі наданих судом повноважень, нівелювати ризики безпідставного вилучення активів та забезпечити психологічний спокій працівників.

Зростання кількості обшуків пов’язують із активізацією діяльності НАБУ, БЕБ та САП. Слідчі дії без адвоката — можливість застати співробітників компанії зненацька та отримати безконтрольний доступ до серверів, документів та особистих телефонів. Грубість та залякування співробітників компанії, вихід за межі повноважень є частими супутниками обшуків без свідків. Проте присутність адвоката змінює атмосферу. Захисник має право фіксувати кожну дію правоохоронців. Відзняті матеріали можуть стати вирішальним доказом й вплинути на хід справи. Про роль та значення адвоката УНН розповіли у юридичній компанії "Болінський і команда".

Сьогодні значна частка обшуків проводиться як "невідкладні слідчі дії". Приводом для обшуку без попередньої ухвали суду зазвичай стає суб’єктивне твердження, що "докази можуть бути знищені". Використовуючи цю лазівку, правоохоронці не несуть відповідальності ні у випадку, коли ці дії були невиправдані, ні якщо справа згодом "розсиплеться" в суді.

Перший, до кого телефонують

Адвокат — перша особа, до якої необхідно телефонувати у разі обшуку. Його присутність є критично важливою. Потрібно заздалегідь мати домовленості з фахівцем, до якого можна звернутися в перші хвилини розвитку ситуації, а не шукати контакти в колег, знайомих чи в інтернеті. На це просто може не бути часу. Найоптимальніший варіант — бути підготовленим до проведення обшуку: підготувати колектив, визначити відповідальних осіб та укласти договір з адвокатом, до якого можна буде оперативно звернутися.

Наскільки критичними будуть обшук і його наслідки, залежить не лише від обставин справи клієнта, а й від роботи адвоката.

"Було багато ситуацій, коли обшук обіцяв бути агресивним, — розповідає СЕО юридичної компанії "Болінський і команда" Святослав Болінський. — Але насправді результат визначається не тим, хто голосніше кричить, а тим, наскільки адвокат уміє "читати" ситуацію й оперативно в ній орієнтуватися. Один із моїх кейсів — обшуки, що одночасно проводилися на трьох локаціях. Я перебував за однією адресою, а на двох інших — дистанційно консультував співробітників, щодо їхніх дій і паралельно комунікував зі слідчо-оперативними групами. Ми відразу погодили базові рамки: як відбуватимуться процесуальні дії з точки зору законності та релевантності підозр. Я відразу пояснив, що ми будемо сприяти, єдине, щоб вони не блокували роботу компанії й не вилучали того, що не стосується справи. Наступним кроком я попросив зачитати перелік речей і документів, які дозволено вилучати. Після цього уточнив, чи входить до цього переліку готівка, ноутбуки та носії інформації. Важливо розуміти: навіть без сприяння слідчі мали б можливість відкрити сейф і тоді б вилучили готівку. А ще було би вилучено комп’ютерну техніку. У цій ситуації ключовим було забезпечити відсутність процесуальних порушень і контроль за тим, щоб усе відбувалося відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України. У результаті не було вилучено жодної флешки, жодного ноутбука й жодної купюри готівки".

Професійна й виважена позиція адвоката полягає в тому, щоб миттєво зорієнтуватися: що саме шукають слідчі, де можуть знаходитися ці речі, документи чи інформація, який зміст має предмет пошуку й що саме вже було виявлено. Найголовніше — зрозуміти, як вивести клієнта з цієї ситуації з мінімальними втратами. У таких умовах слідчі часто "пропускають" моменти, що могли б стати критичними.

Обов’язки та права

Закцентуємо увагу: дотримання закону має бути з обох сторін. Знання своїх прав часто допомагає уникнути небажаного розвитку ситуації. Правоохоронці зобов’язані дотримуватися вимог КПК: мати відповідну ухвалу, забезпечити присутність адвоката, здійснювати відеофіксацію та не вилучати майно без належних підстав.

Якщо до офісу заходить спецпідрозділ і кладе всіх обличчям до підлоги — слід виконувати вимоги, але водночас ви маєте право вимагати адвоката, бажано з фіксацією на відео. Слідчий зобов’язаний забезпечити таку можливість. Обшук може початися без адвоката. Саме так часто й відбувається. Однак заява, зафіксована на відео, є важливою частиною подальшого захисту.

Співробітники та власники бізнесу зобов’язані надати доступ до приміщень, зазначених в ухвалі. У документі адреса та назва компанії, де проводиться обшук, мають бути вказані без помилок. Якщо є неточність навіть в одній літері або цифрі — адвокат має підстави заперечити доступ до приміщення, оскільки слідчі не мають права проводити обшук за такою.

Не варто чинити опір проведенню обшуку. Це може стати підставою для кримінальної відповідальності. Усі порушення, допущені під час слідчої дії, відповідальний представник компанії має право зафіксувати в протоколі. Юристи "Болінський і команда" не радять відмовлятися від підписання цього документа. Без підпису він все одно залишатиметься чинним, проте компанія та адвокат не отримають копію протоколу на руки, що суттєво ускладнить захист бізнесу.

Допомога адвоката може вберегти компанію від критичних проблем і значних збитків. Будь-яке порушення процедури обшуку, наприклад, недопуск захисника, є підставою для визнання отриманих доказів недопустимими. Найчастіші скарги бізнесу стосуються необґрунтованості слідчих дій та вилучення комп’ютерів, оргтехніки, телефонів, документів і засобів виробництва. Такі дії правоохоронців фактично блокують роботу підприємства, роблячи його подальшу діяльність неможливою.

Обшук — це шахова партія

Вилучення документів і техніки може призвести до повної зупинки діяльності, навіть якщо проти компанії не буде відкрито кримінальне провадження. Процес повернення майна часто триває безкінечно довго. Крім того, на репутацію бізнесу можуть суттєво вплинути недобросовісні дії конкурентів або інших зацікавлених осіб, "чорний PR" та інформаційні вкиди. Професійні дії адвоката та правильно обрана стратегія захисту можуть врятувати компанію.

"Потрібно розуміти: адвокат не може фізично перешкоджати слідчому, якщо той вирішив щось вилучити. Проте захисник пильно стежить за законністю процедури, щоб кожен незаконно здобутий доказ згодом поставити під сумнів у суді, — зазначає Святослав Болінський. — Багато хто бачив відео, де адвокат приходить і починає агресивно "качати права". Як наслідок — правоохоронці кладуть усіх обличчям у підлогу й напруга зростає до максимуму. Я переконаний, що захищати — не означає погіршувати становище клієнта. Адвокат на обшуку — це певною мірою медіатор. Інколи варто діяти максимально спокійно: прискіпливо зачитати ухвалу, роз’яснити права, вимагати ідентифікації кожної купюри чи документа. А інколи — це певна акторська майстерність, щоб знизити "градус" агресії з боку силовиків або виграти час для консультації СЕО та персоналу. Саме співробітники часто є найслабшою ланкою. У стані стресу люди можуть наговорити на камеру зайвого, що в майбутньому може зруйнувати стратегію захисту".

Відповідно до КПК України, адвокат має право бути допущеним на будь-якому етапі проведення обшуку. Завдання — захист прав клієнта та збереження майна. Якщо в ухвалі зазначено конкретну адресу та чіткий перелік речей і документів, що можуть бути вилучені, це означає, що обшук може проводитися лише в цих межах — без вилучення серверів чи особистих телефонів, якщо вони не вказані в ухвалі. Щоб уникнути вилучення серверів і документів, адвокати юридичної компанії "Болінський і команда" наполягають на копіюванні інформації замість фізичного вилучення техніки та документів. Також не варто використовувати особисті ноутбуки та смартфони в робочих цілях. Як правило, вони значно гірше захищені, й отримати доступ до інформації, що зберігається на таких пристроях, значно простіше.

"Є важливий нюанс щодо вилучення, — розповідає Святослав Болінський. — Якщо в ухвалі не вказано право на вилучення особистих телефонів, я прямо кажу: "Ми їх не розблокуємо, ви не маєте на це права". Так, їх можуть забрати фізично, але законність таких дій уже буде під серйозним питанням".

Якщо під час обшуку проводиться вилучення, адвокат стежить за тим, щоб до протоколу було внесено детальний опис кожного предмета, одиниці техніки та документа. Це стосується не лише назв, а й серійних номерів, опису фізичного стану та навіть номерів грошових купюр. Останній пункт правоохоронці часто намагаються оминути, обмежуючись лише фотофіксацією грошей. Ситуація з готівкою неоднозначна: вилучені кошти здаються в казначейство, і хоча за законом мають повернути саме їх, технічно це зробити неможливо. Саме тому важливо звертати увагу, щоб повернуті купюри були належної якості.

Часто слідчі намагаються заощадити час і вносять до протоколу узагальнені фрази, наприклад: "вилучено папку червоного кольору". Для бізнесу це справжня катастрофа, адже в компанії не залишається ані оригіналів документів, ані коректного акту вилучення, ані розуміння того, що саме поїхало в коробках. Завдання адвоката — змусити слідчу групу описати кожен аркуш.

Хаотичність проведення обшуку — це не просто некомпетентність, а небезпечна можливість для підкидання предметів, що можуть стати рушійною силою кримінального провадження. Адвокат стежить за тим, щоб слідчі дії проводилися послідовно, що виключає ризики маніпуляції з доказами.

Хочеш миру — готуйся до війни

Святослав Болінський: "Сьогодні спостерігаємо посилення тиску на бізнес через податкові зміни, жорсткіший контроль та зростання активності слідчих органів. У кожного з нас є "свій" терапевт або стоматолог, до кого ми звертаємося в першу чергу, якщо виникає проблема. З юридичним захистом історія аналогічна, але є один критичний нюанс — фактор часу. Якщо до лікаря є можливість записатися й чекати, то під час обшуку чи інших слідчих дій у вас є лише 15-20 хвилин, щоб викликати адвоката. Часу на пошук, перевірку рекомендацій або роздуми просто не буде. Особливо якщо візит правоохоронців відбувається ввечері — знайти адвоката "тут і зараз" практично неможливо".

У разі відсутності попередньої домовленості з адвокатом компанія ризикує залишитися без юридичної допомоги саме в той момент, коли вона є критично необхідною.

Представляти інтереси в кримінальному провадженні може тільки адвокат. Найкраще, якщо він з’явиться в перші 15 хвилин обшуку, а не через півтора року під час підготовки до судових засідань, поки діяльність компанії весь цей час залишатиметься заблокованою.

Лайфхак для бізнесу — варто заздалегідь укласти договір із адвокатом на безоплатній основі з оплатою за фактично виконану роботу. Такий документ ні до чого не зобов’язує з фінансової точки зору, але створює "тривожну кнопку", якою можна буде скористатися у разі виникнення критичної ситуації.