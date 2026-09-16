$44.640.0251.510.01
ukenru
22:32 • 922 перегляди
Палата представників США остаточно схвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти росіїVideo
22:18 • 1722 перегляди
білорусь стягнула війська і танки до Сувальського коридору біля кордонів НАТО
21:56 • 2720 перегляди
Єврокомісія хоче спрямувати до €20 млрд із програми SAFE на оборонні проєкти з Україною, у ЄС здивовані
20:58 • 5896 перегляди
ЄС готує санкції проти 27 росіян та організацій за депортацію українських дітей – Сибіга
20:28 • 9232 перегляди
У Конгресі США закликали не підтримувати нові санкції проти росії через широкі тарифні повноваження Трампа
20:08 • 10156 перегляди
Антибалістична коаліція розширюватиметься, перший результат Freyja планують випробувати цього року - Зеленський
19:01 • 12580 перегляди
Зеленський анонсував повернення декларування для правоохоронців і військових, які не на війні
16 вересня, 16:14 • 19818 перегляди
Команди України та США працюють над зустріччю Зеленського і Трампа - Тихий
16 вересня, 15:48 • 27151 перегляди
США вирішують, якою буде ключова ставка: що це означає для долара та світових ринків
16 вересня, 15:31 • 15531 перегляди
Україна чекає від рф списки об’єктів: у МЗС пояснили умови можливого енергетичного перемир’я
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.2м/с
65%
748мм
Популярнi новини
"Летів атакувати Україну": президент Литви заявив про збиття російського дрона і попередив - інцидент може повторитись16 вересня, 12:55 • 4224 перегляди
Роль адвоката в захисті бізнесу під час слідчих дій або чому шукати адвоката після обшуку запізно16 вересня, 15:27 • 21996 перегляди
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах16 вересня, 15:40 • 19993 перегляди
Окупанти вдарили по центру Кропивницького, є постраждалі16 вересня, 16:00 • 5780 перегляди
У Києві ворожий дрон влучив у будівлю вишу, є пошкодженняPhoto19:31 • 5538 перегляди
Публікації
США вирішують, якою буде ключова ставка: що це означає для долара та світових ринків16 вересня, 15:48 • 27155 перегляди
Роль адвоката в захисті бізнесу під час слідчих дій або чому шукати адвоката після обшуку запізно16 вересня, 15:27 • 22041 перегляди
Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що змінитьсяPhoto16 вересня, 11:06 • 31458 перегляди
Авіація під тиском: необґрунтоване трактування оподаткування авіалізингу загрожує бюджетним надходженням16 вересня, 10:00 • 36384 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші16 вересня, 09:12 • 37675 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Тейлор Свіфт
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Литва
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом22:06 • 1770 перегляди
Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував21:05 • 4220 перегляди
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах16 вересня, 15:40 • 20032 перегляди
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 45117 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 44740 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
MIM-104 Patriot
Fox News

Україна чекає від рф списки об’єктів: у МЗС пояснили умови можливого енергетичного перемир’я

Київ • УНН

 • 15531 перегляди

Київ очікує від москви переліку об’єктів і деталей можливого припинення ударів по енергетиці. Угода наразі не діє.

Україна чекає від рф списки об’єктів: у МЗС пояснили умови можливого енергетичного перемир’я

Україна чекає від російської сторони конкретного переліку об’єктів та уточнення деталей можливого взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 16 вересня, передає УНН.

Київ наполягає, що у разі запровадження такого режиму визначені українські об’єкти мають бути повністю захищені від застосування будь-яких видів зброї.

Деталі

За словами Тихого, Україна готова предметно обговорювати можливу деескалацію, однак тепер очікує конкретних кроків від російської сторони.

"Якщо росіяни готові серйозно на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це... Хотілося б, щоб і росія демонструвала готовність до цієї деескалації. Я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти", – зазначив речник МЗС.

Водночас у Києві наголошують, що можливі домовленості повинні передбачати повну заборону ударів по визначених українських об’єктах незалежно від типу застосованого озброєння.

Контекст 

Наразі угоди про так зване енергетичне перемир’я між Україною та росією немає. Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна готова підтримати припинення ударів по енергетичних об’єктах за умови взаємності та наявності гарантій того, що москва також виконуватиме домовленості. Ініціатива активізувалася після заяв президента США Дональда Трампа про можливість взаємного припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас після цих заяв удари з обох сторін продовжилися, що свідчить про відсутність фактично запровадженого режиму припинення атак.

У кремлі своєю чергою позитивно оцінили саму ідею. Речник президента рф дмитро пєсков назвав пропозицію про взаємний мораторій на удари по енергетиці "дуже хорошою", однак про досягнення остаточної домовленості або дату набуття нею чинності російська сторона не оголошувала.

Наразі  сторони перебувають на етапі обговорення параметрів можливого режиму: переліку об’єктів, які мають потрапити під захист, умов його дотримання та механізмів контролю.

Нагадаємо 

Днями Президент України Володимир Зеленський інтерв’ю CBS News зазначив, що наразі енергетичне перемир'я не діє, а також наголосив, що Україна до нього готова.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ