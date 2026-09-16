Україна чекає від рф списки об’єктів: у МЗС пояснили умови можливого енергетичного перемир’я

Україна чекає від російської сторони конкретного переліку об’єктів та уточнення деталей можливого взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 16 вересня, передає УНН.

Київ наполягає, що у разі запровадження такого режиму визначені українські об’єкти мають бути повністю захищені від застосування будь-яких видів зброї.

Деталі

За словами Тихого, Україна готова предметно обговорювати можливу деескалацію, однак тепер очікує конкретних кроків від російської сторони.

"Якщо росіяни готові серйозно на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це... Хотілося б, щоб і росія демонструвала готовність до цієї деескалації. Я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти", – зазначив речник МЗС.

Водночас у Києві наголошують, що можливі домовленості повинні передбачати повну заборону ударів по визначених українських об’єктах незалежно від типу застосованого озброєння.

Контекст

Наразі угоди про так зване енергетичне перемир’я між Україною та росією немає. Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна готова підтримати припинення ударів по енергетичних об’єктах за умови взаємності та наявності гарантій того, що москва також виконуватиме домовленості. Ініціатива активізувалася після заяв президента США Дональда Трампа про можливість взаємного припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас після цих заяв удари з обох сторін продовжилися, що свідчить про відсутність фактично запровадженого режиму припинення атак.

У кремлі своєю чергою позитивно оцінили саму ідею. Речник президента рф дмитро пєсков назвав пропозицію про взаємний мораторій на удари по енергетиці "дуже хорошою", однак про досягнення остаточної домовленості або дату набуття нею чинності російська сторона не оголошувала.

Наразі сторони перебувають на етапі обговорення параметрів можливого режиму: переліку об’єктів, які мають потрапити під захист, умов його дотримання та механізмів контролю.

Нагадаємо

Днями Президент України Володимир Зеленський інтерв’ю CBS News зазначив, що наразі енергетичне перемир'я не діє, а також наголосив, що Україна до нього готова.