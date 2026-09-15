Зеленський заявив, що енергетичне перемир’я наразі не діє
Київ • УНН
Україна готова до енергетичного перемир’я, але росія продовжує бити по енергетиці та критичній інфраструктурі.
Президент України Володимир Зеленський інтерв’ю CBS News зазначив, що наразі енергетичне перемир'я не діє, а також наголосив, що Україна до нього готова, передає УНН.
Ми готові до енергетичного перемир’я, але ви повинні розуміти, що це означає для нас. Для путіна енергетика – це продавати нафту й газ. Для нас енергетика – це мати електроенергію для наших людей
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія не припиняє ударів по українській енергетиці, звичайній логістиці та критичній інфраструктурі.
Енергетичне перемир’я між Україною та рф на стадії опрацювання, остаточної домовленості ще немає — FT14.09.26, 20:09 • 23482 перегляди