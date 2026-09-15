Зеленский заявил, что энергетическое перемирие в настоящее время не действует

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News отметил, что в настоящее время энергетическое перемирие не действует, а также подчеркнул, что Украина к нему готова, передает УНН.

Мы готовы к энергетическому перемирию, но вы должны понимать, что это означает для нас. Для путіна энергетика — это продавать нефть и газ. Для нас энергетика — это иметь электроэнергию для наших людей — подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не прекращает ударов по украинской энергетике, обычной логистике и критической инфраструктуре.

Энергетическое перемирие между Украиной и РФ находится на стадии проработки, окончательной договорённости ещё нет — FT