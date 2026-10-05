россияне разрушили фармзавод "Кумус" в Сумах, есть погибший

российские оккупанты разрушили фармзавод "Кумус" в Сумах. В результате атаки погиб сотрудник компании, работавший в инженерном отделе завода с 2009 года. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

россияне разрушили предприятие, производившее жизненно необходимые для украинцев лекарственные средства. В то же время компания продолжает работать, чтобы обеспечить украинским пациентам бесперебойный доступ к необходимым лекарствам.

Помимо производства в Украине, компания имеет производственные мощности в Индии — в Индоре и Бхивади. Это позволит, если не будет искусственных регуляторных препятствий, перестроить процессы и работать над обеспечением непрерывных поставок лекарственных средств в Украину — говорится в сообщении компании.

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