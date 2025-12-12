$42.270.01
49.520.30
ukenru
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Российские удары по фармацевтическим складам имеют целью создание давления на украинское население и усиление панических настроений. Это вопрос национальной безопасности, касающийся гражданских, особенно пожилых людей.

Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине

Российские удары по фармацевтическим складам в Украине имеют целью создание давления на украинское население и усиление панических настроений. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат, член профильного медицинского комитета Юрий Заславский.

По словам парламентария, несмотря на то что объективной информации о критическом дефиците лекарств в стране нет, россия вполне сознательно выбирает фармлогистику как одну из целей атак. Ведь лекарства – это вопрос национальной безопасности. Депутат считает, что такие удары рф направлены прежде всего против обычных гражданских, особенно пожилых людей, которые критически зависят от постоянного доступа к медикаментам.

Они бьют по ключевым (узлам фармацевтической инфраструктуры – ред.), а мы все понимаем, что запасы лекарств в каждом государстве, это вопрос национальной безопасности, безопасности населения, граждан. Страна-агрессор нацеливается на, по сути, обычных граждан, людей, мирных жителей, пожилых людей. Поэтому этот вопрос в основном касается пожилых людей, имеющих хронические заболевания. Поэтому нужно включать вопрос в обсуждение на международном уровне

- подчеркнул Юрий Заславский.

Позицию депутата разделяют и в экспертной среде. Политолог Станислав Желиховский в комментарии УНН отметил, что россия сознательно использует дефицит лекарств как инструмент расшатывания украинского общества.

Нехватка медикаментов может посеять уныние, хаос, может иметь место подстрекательство к неповиновению внутри страны. Я думаю, что международники должны квалифицировать такие события как элементы геноцида

- подчеркнул он.

Серия атак рф: уничтожены фармсклады, миллиардные потери и риски для украинцев

За последние месяцы россия нанесла ряд ударов по фармацевтическим складам. В частности, полностью уничтожен логистический комплекс "БаДМ" в Днепре площадью 43 тыс. кв. м – убытки превысили 5 млрд грн, полностью разрушен склад и офис "Оптима-Фарм" в Киеве, где хранилось около 20% месячного запаса лекарств для украинцев.

А летом 2025 года россия атаковала и склад официального импортера немецкого бренда Heel  "Каскад Медикал Регионы", что вызвало временный дефицит препарата "Лимфомиозот". 

Впрочем, компания "Каскад Медикал Регионы" уже полностью возобновила работу нового склада и логистики. В начале декабря импортер сообщил, что поставки "Лимфомиозота" возобновлены, препарат снова доступен в украинских аптеках, дефицита больше нет.

ДИСКЛЕЙМЕР

Материал носит исключительно информационный характер и не является рекламой или медицинской рекомендацией. Для назначения и правильного применения лекарственных средств обратитесь к врачу. 

Лилия Подоляк

ОбществоВойна в Украине
Бренд
Война в Украине
Аптека
Днепр
Украина
Киев