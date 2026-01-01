$42.350.03
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 28783 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 27619 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 26734 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 117851 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 121210 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 44275 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 40624 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 35402 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28596 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографики
«6-7» признан самым раздражающим сленгом 2025 года по версии американского университета

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Аббревиатура «6-7» возглавила 50-й ежегодный «Список запрещенных слов» Государственного университета Лейк-Супериор. Это вирусное слово, популярное среди поколения Z, признано бессмысленным и должно быть исключено из лексикона.

«6-7» признан самым раздражающим сленгом 2025 года по версии американского университета

Аббревиатура "6-7" заняла первое место в 50-м ежегодном "Списке запрещенных слов", который публикует Государственный университет Лейк-Супериор (Мичиган). Этот шутливый рейтинг, начатый еще в 1976 году, определяет термины и фразы, которые из-за чрезмерного или неправильного употребления должны быть изъяты из лексикона в начале нового года. Об этом пишет УНН.

Детали

С сегодняшнего дня результаты опроса доступны широкой публике. В первую десятку антирейтинга также попали слова "demure," "incentivize," "perfect," "gift/gifted," "my bad" and "reach out".

Феномен "6-7" и влияние социальных сетей

Понятие "6-7" стало настоящим вирусным хитом среди поколения Z в 2025 году. Несмотря на то, что Dictionary.com выбрал его "словом года", многие учителя, родители и даже сами представители молодежи признают его бессмысленным. Редакторы словарей отмечают, что это скорее внутренняя интернет-шутка, значение которой до сих пор остается размытым.

Президент университета Дэвид Трэвис подчеркнул, что список отражает разговорные тенденции, формирующиеся в социальных сетях. По его словам, термины, распространяющиеся через текстовые сообщения без контекста языка тела или тона, часто подвергаются неправильному пониманию и чрезмерной эксплуатации.

Долговечность сленга и языковые причуды

Исследование показало, что некоторые фразы возвращаются в список спустя десятилетия. 

Хотя часть опрошенных студентов находит радость в использовании бессмысленных чисел или сленга, эксперты прогнозируют быстрое исчезновение таких трендов. Ожидается, что вирусная популярность "6-7" не продлится долго, и уже в следующем году слово выйдет из активного употребления.

Степан Гафтко

