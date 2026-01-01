«6-7» признан самым раздражающим сленгом 2025 года по версии американского университета

Аббревиатура "6-7" заняла первое место в 50-м ежегодном "Списке запрещенных слов", который публикует Государственный университет Лейк-Супериор (Мичиган). Этот шутливый рейтинг, начатый еще в 1976 году, определяет термины и фразы, которые из-за чрезмерного или неправильного употребления должны быть изъяты из лексикона в начале нового года. Об этом пишет УНН.

Детали

С сегодняшнего дня результаты опроса доступны широкой публике. В первую десятку антирейтинга также попали слова "demure," "incentivize," "perfect," "gift/gifted," "my bad" and "reach out".

Феномен "6-7" и влияние социальных сетей

Понятие "6-7" стало настоящим вирусным хитом среди поколения Z в 2025 году. Несмотря на то, что Dictionary.com выбрал его "словом года", многие учителя, родители и даже сами представители молодежи признают его бессмысленным. Редакторы словарей отмечают, что это скорее внутренняя интернет-шутка, значение которой до сих пор остается размытым.

Президент университета Дэвид Трэвис подчеркнул, что список отражает разговорные тенденции, формирующиеся в социальных сетях. По его словам, термины, распространяющиеся через текстовые сообщения без контекста языка тела или тона, часто подвергаются неправильному пониманию и чрезмерной эксплуатации.

Долговечность сленга и языковые причуды

Исследование показало, что некоторые фразы возвращаются в список спустя десятилетия.

Хотя часть опрошенных студентов находит радость в использовании бессмысленных чисел или сленга, эксперты прогнозируют быстрое исчезновение таких трендов. Ожидается, что вирусная популярность "6-7" не продлится долго, и уже в следующем году слово выйдет из активного употребления.

Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT